سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
حياتنا

الفنانة السورية سوزان نجم الدين تشعل المواقع بإطلالة ساخنة في مهرجان الفضائيات العربية

كتب وطن
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أثارت الفنانة السورية جدلاً بإطلالة وصفها متابعون بـِ”الجريئة” خلال مشاركتها في .

وظهرت سوزان نجم الدين مرتديةً فستاناً أسود اللون كشف كتفها وساقيها.

يشار الى أنّ مهرجان الفضائيات العربية انطلق الاثنين، بحضور أبرز رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

وتُهدى هذه الدورة تخليدا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت قبل فترة قصيرة بسبب فيروس كورونا.

وشهدت فعاليات المهرجان تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام ٢٠٢٠ .

 

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