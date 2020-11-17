كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، تفاصيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الأولى من نوعها للإمارات، وذلك استكمالاً لمسلسل انبطاح عيال زايد لتل أبيب، مشيرةً إلى أن الزيارة بدعوة رسمية من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقالت الصحيفة العبرية، الليلة الماضية، إن نتنياهو يعتزم السفر إلى الإمارات خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موضحةً أنه من المتوقع أن يطير نتنياهو إلى الإمارات لأول مرة على متن الطائرة الجديدة “جناح صهيون” المخصصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي والتي تصل كلفتها إلى 750 مليون شيكل (223 مليون دولار).

وكان موقع “واللا” العبري قد نقل الشهر الماضي عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو منع وزراء حكومته من السفر إلى الإمارات قبل سفره هو إليها أولاً.

وفي حينه، قال الموقع نقلاً عن ثلاثة مسؤولين لم يسمهم إن عدداً من الوزراء اتصلوا بمكتب نتنياهو وأبلغوه عن اهتمامهم بزيارة الإمارات لعقد اجتماعات مع نظرائهم، لتعزيز التعاون بين البلدين، مضيفاً: “من بين الوزراء الذين أرادوا السفر إلى الإمارات كانت وزيرة النقل ميري ريغيف”.

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وأوضح ذات المسؤولين أن نتنياهو رفض طلبات وزرائه، كونه مهتم بأن يكون أول سياسي إسرائيلي يزور الإمارات بعد توقيع اتفاق التطبيع، وعندها فقط يسمح لوزراء الحكومة الآخرين بالسفر إلى هناك للقاء نظرائهم.

الجدير ذكره، أن الإمارات والبحرين، وقعتا في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون، بإجماع كافة الفصائل والقيادة، طعنة في الظهر وخيانة للقضية الفلسطينية.

والشهر الماضي، أجرى نتنياهو اتصالا هاتفيا بابن زايد، صدر في ختامه بيان ورد فيه أنهما اتفقا على اللقاء قريبا، وقال نتنياهو حينها: “دعوته إلى زيارة إسرائيل، وهو دعاني إلى زيارة أبو ظبي”.

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