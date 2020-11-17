ابن زايد وجه له دعوة عاجلة.. ما سر زيارة ملك الأردن عبدالله الثاني المفاجئة للإمارات؟

في زيارة مفاجئة أثارت العديد من الشكوك حول طبيعتها ووقتها، أعلن التلفزيون الأردني أن الملك عبدالله الثاني غادر الأردن، اليوم الثلاثاء، متوجهاً إلى أبوظبي.

جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي، للمشاركة في قمة ثلاثية تعقد غدا وتضم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة #البحرين، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة #الإمارات العربية المتحدة #الأردن — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) November 17, 2020

وذكر التلفزيون الأردني أن الملك يزور الإمارات للمشاركة في قمة ثلاثية تعقد غداً وتضم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفيما لم تكشف أي تفاصيل أخرى عن الزيارة أو سببها، ذكرت وسائل إعلام أردنية أن مشاركة الملك عبدالله الثاني في القمة الثلاثية. تأتي بدعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

ولا يعرف السبب الحقيقي وراء هذه القمة كما لم تكشف تفاصيل عنها، في وقت تشهد فيه المنطقة تغييرات غير مسبوقة وتبدل مواقف خاصة مع وصول الديمقراطيين للبيت الأبيض بزعامة جو بايدن، ورحيل دونالد ترامب حليف السعودية والإمارات.

ويشار إلى أنه في أكتوبر الماضي ضغط الملك عبدالله الثاني على شقيقه الأمير علي بن الحسين، على خلفية مشاركته عبر حسابه في “تويتر”. مقالاً من موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، بعنوان (صفقة إماراتية إسرائيلية: انفراج أم خيانة؟) وأجبره على حذفه.

ويتحدث المقال عن اتفاق التطبيع بين اسرائيل والإمارات. ويحتوي على صورة “مهينة” لولي عهد أبوظي محمد بن زايد عليها حذاء وكتب فوقها كلمة (خائن)، حذفه لاحقاً.

وكانت تقارير صحفية أشارت الى أن الملك عبدالله الثاني أصدر أمراً ملكياً لشقيقه بشطب مشاركته للمقال من صفحة تويتر تماماً. بعدما شطبت الصورة التي ترافق النص.

ورجحت المصادر التي نقلت عنها صحيفة “القدس العربي” حينها سلسلة اتصالات عاصفة جرت قبل شطب النص على تويتر.

اقرأ أيضا: هل يغضب “الشيطان” ابن زايد ويتدخل لحذفها؟.. تفاعل واسع مع تغريدة لشقيق ملك الأردن عن الرسول

وأصر الأمير علي على أن مشاركته للمقال لا تعني تبنيه. ولخمس ساعات تقريباً قاوم ضغوطاً لشطب النص وعلى أساس عدم مسئوليته أو مسئولية بلاده عن مقال لكاتب أجنبي.

وبحسب أوساط دبلوماسية كشفت بأن الجانب الإماراتي في الاتصالات أصر على إزالة تغريدة الأمير تماماً وليس تعديلها أو إعلان أنها لا تمثل موقف الأمير.

وتطاول المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي على الأمير علي بن الحسين بعد موقفه الرافض للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل .

ووصف سيء السمعة “المزروعي” الأمير علي بأنّه “مدمن” مخدرات وأن ما فعله “عيب”. داعياً الإماراتيين الى عدم الزج باسم الأردن والملك عبدالله الثاني في هجومهم على الأمير علي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك