افيخاي ادرعي
افيخاي ادرعي
الهدهد

أفيخاي أدرعي شد شعره من شيلة “الهدف مرصود والرشاش جاهز” ونشر هذه الصورة وأثار سخرية واسعة

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أغضبت أغنية الفنان الفلسطيني التي حملت عنوان “”، والتي تعتبر من أغاني التراث البدوي “”، الناطق باسم باللغة العربية، .

 

أفيخاي أدرعي، عبر عن غضبه من الأغنية التي انتشرت كالنار في الهشيم خلال الأسابيع الماضية، والتي أعدها الفنان دعماً للمقاومة الفلسطينية، عبر نشر صورة لأحد الجنود الإسرائيليين، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “الهدف أمامنا وعزيمتنا إصرار”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، معبرين عن سخريتهم من غضبه بسبب أغنية تراثية.

 

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وأغنية “الهدف مرصود” أنتجها الفنان الفلسطيني عبدالله السعايدة، وشهدت انتشاراً واسعاً خاصة خلال ، حيث ربطت كلماتها بما حدث من “فوضى وانفلات” وإطلاق عيارات نارية بكثافة بعد إعلان النتائج.

 

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وظن مُعظم الناشطون أن الأغنية التي نُشرت قبل شهر على يوتيوب، أردنية، ولكن تبين أنها للفنان الفلسطيني السعايدة. وهو من سكان قطاع غزة، وتتحدث أغنيته في الأساس عن المقاومة الفلسطينية في مدينته.

 

واستعملت أغنية “الهدف مرصود والرشاش جاهز” التي تندرج تحت فن “الدحية ”، كخلفية موسيقية في مقاطع الفيديو التي صدمت واستفزت الأردنيين، احتفالاً بنتائج الانتخابات البرلمانية، وتسببت بأزمة أمنية وسياسية وتشريعية في البلاد.

 

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