أغضبت أغنية الفنان الفلسطيني عبدالله السعايدة التي حملت عنوان “الهدف مرصود والرشاش جاهز”، والتي تعتبر من أغاني التراث البدوي “الشيلة”، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي.

أفيخاي أدرعي، عبر عن غضبه من الأغنية التي انتشرت كالنار في الهشيم خلال الأسابيع الماضية، والتي أعدها الفنان دعماً للمقاومة الفلسطينية، عبر نشر صورة لأحد الجنود الإسرائيليين، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “الهدف أمامنا وعزيمتنا إصرار”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، معبرين عن سخريتهم من غضبه بسبب أغنية تراثية.

شاهد أيضا: “حضروا الأكفان تنطلع جنائز”.. “شاهد” ممرض أردني “شهم” يرد على الأغنية الفلسطينية ويُحرج نواب الأردن!

هدف مين يابو هدف خلاص بدأ العد التنازلي اضبط ساعتك على التوقيت الجديد 👌 — ama_mama (@Ana18666339) November 17, 2020

اوعى توقعه الصخرة — صبرين (@ghelem1) November 17, 2020

هدف مين لو حد طلع من ورا الجبل وقالوا بخ العسكري هيرمي سلاحه وهيطلع يجري😂😂 — Mustafa zuhiar (@MostafaZuaer) November 17, 2020

شوف اجريه تقول اجرين نعامه ، ترى الهدف امامنا كمان — Rami (@OrganistRami) November 17, 2020

ههههههه 🤣، لو سمع التكبير في ساحة الحرب، لتبول هذا الجندي الصهيوني في سرواله pic.twitter.com/YVbOIaDQ9u — Mondher Ben Abdallah (@Wolf2020Mad) November 17, 2020

ماتقدروا تقتلوا نمله…. قربت قربت والله غير ندبك على وجوهكم ونوخذ نسوانكم سبايا — hamza (@HamzahAlhag4) November 17, 2020

وأغنية “الهدف مرصود” أنتجها الفنان الفلسطيني عبدالله السعايدة، وشهدت انتشاراً واسعاً خاصة خلال الانتخابات الأردنية، حيث ربطت كلماتها بما حدث من “فوضى وانفلات” وإطلاق عيارات نارية بكثافة بعد إعلان النتائج.

اقرأ أيضا: “شاهد” الأردنية أماني الخطاطبة تثير الشك بمطار أمريكي.. أنزلوها قبل الإقلاع واحتجزوها بعدما كشفت قدميها

وظن مُعظم الناشطون أن الأغنية التي نُشرت قبل شهر على يوتيوب، أردنية، ولكن تبين أنها للفنان الفلسطيني السعايدة. وهو من سكان قطاع غزة، وتتحدث أغنيته في الأساس عن المقاومة الفلسطينية في مدينته.

واستعملت أغنية “الهدف مرصود والرشاش جاهز” التي تندرج تحت فن “الدحية البدوية”، كخلفية موسيقية في مقاطع الفيديو التي صدمت واستفزت الأردنيين، احتفالاً بنتائج الانتخابات البرلمانية، وتسببت بأزمة أمنية وسياسية وتشريعية في البلاد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك