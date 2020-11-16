هل ستُحلّ الأزمة الخليجية خلال الـ70 يوماً المقبلة قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض؟!

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبيرت أوبراين إن الإدارة الأمريكية تريد حلا للأزمة الخليجية خلال السبعين يوما المقبلة إذا كانت ستغادر الإدارة.

وأضاف: “نرغب في تسوية النزاع الخليجي ورؤية حل لمشكلة الطيران”.

وتابع “أوبراين” قائلاً: “نرغب في أن يتمكن الطيران القطري من التحليق فوق أجواء السعودية والبحرين”.

وأكد على أنّ “وحدة الخليج تصب في مصلحتنا ووجود علاقات ودية بين دول مجلس التعاون الخليجي من مصلحتنا”.

في ذات السياق، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن إن بلاده تقدر الجهود التي بذلها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة الخليجية والتي يواصلها الأمير الحالي نواف الأحمد.

وعبّر الوزير القطري عن تقدير الدوحة لفتح إيران أجواءها أمام الطيران القطري في ظل الحصار، مضيفاً:”نسعى للحوار المثمر لحل الخلافات بالمنطقة”.

وشدد على أنّ قطر لم تقم بأي أعمال عدائية ضد دول الحصار.

واعتبر أنه ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية والنتيجة مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وقال: كل المزاعم والادعاءات التي وجهت إلى قطر وكانت سببا في فرض الحصار كانت مغلوطة وزائفة.

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