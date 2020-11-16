ترامب - محمد بن زايد - محمد بن سلمان
ترامب - محمد بن زايد - محمد بن سلمان
الهدهد

هل ستُحلّ الأزمة الخليجية خلال الـ70 يوماً المقبلة قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض؟!

كتب وطن
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبيرت أوبراين إن تريد حلا للأزمة الخليجية خلال السبعين يوما المقبلة إذا كانت ستغادر الإدارة.

وأضاف: “نرغب في تسوية النزاع الخليجي ورؤية حل لمشكلة الطيران”.

وتابع “أوبراين” قائلاً: “نرغب في أن يتمكن الطيران القطري من التحليق فوق أجواء والبحرين”.

وأكد على أنّ “وحدة تصب في مصلحتنا ووجود علاقات ودية بين دول مجلس التعاون الخليجي من مصلحتنا”.

في ذات السياق، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن إن بلاده تقدر الجهود التي بذلها أمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لحل والتي يواصلها الأمير الحالي نواف الأحمد.

وعبّر الوزير القطري عن تقدير الدوحة لفتح أجواءها أمام الطيران القطري في ظل الحصار، مضيفاً:”نسعى للحوار المثمر لحل الخلافات بالمنطقة”.

وشدد على أنّ لم تقم بأي أعمال عدائية ضد دول الحصار.

واعتبر أنه ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية والنتيجة مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وقال: كل المزاعم والادعاءات التي وجهت إلى قطر وكانت سببا في فرض الحصار كانت مغلوطة وزائفة.

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