هذا ما سيحدث في القدس الأربعاء المقبل لإكمال حفل “خلع السروايل”.. وسائل إعلام عبرية كشفت التفاصيل

استكمالا لحفل “خلع السروايل” وإتمام مشروع التطبيع الخياني الذي بدأ في البيت الأبيض قبل شهرين من قبل الإمارات والبحرين برعاية أمريكية، ذكرت وسائل إعلامية عبرية وأميركية أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سيشارك في قمة ثلاثية مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، بالقدس المحتلة يوم، الأربعاء، المقبل.

وفي هذا السياق نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن المجتمعين سيناقشون خطة لفتح سفارات وتبادل السفراء، إضافة إلى توقيع إسرائيل والبحرين اتفاقية طيران مدني تسمح برحلات جوية بين تل أبيب والمنامة.

كما لفت الموقع إلى أن زيارة عبداللطيف الزياني ستكون أول زيارة رسمية وعلنية لوزير بحريني لإسرائيل، كاشفا أن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، سيحضران القمة أيضا.

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هذا وتعد هذه أول زيارة علنية ورسمية لوزراء من البحرين إلى إسرائيل، وتأتي بعد أيام من مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على اتفاق التطبيع مع البحرين.

صحافة إسرائيل وصفت القمة بأنها استكمال لاحتفال التوقيع على الإعلان المشترك لإقامة علاقات تطبيع بين إسرائيل والبحرين في العاصمة المنامة قبل عدة أسابيع.

وقال نتنياهو في كلمة بالكنيست إن التطبيع مع البحرين هو “رافعة هائلة لاقتصادنا سيستفيد منها جميع المواطنين الإسرائيليين”.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال:”انظروا لما يحدث الآن بفضل اتفاقات السلام التي أبرمناها، سفن من الإمارات تواصل تفريغ حمولاتها في ميناء حيفا، ووفد رسمي من رجال الأعمال الإسرائيليين يوجد الآن في دبي، ومنتجات زراعية تحمل العلم الإسرائيلي تباع في الأسواق الإماراتية.”

وصادقت حكومة الاحتلال في 25 أكتوبر الماضي على الاتفاق مع الإمارات، قبل إحالته للكنيست اليوم، ومن المقرر أن يعود للحكومة لتصادق عليه بشكل نهائي.

وفي منتصف سبتمبر الماضي وقعت إسرائيل اتفاقي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في واشنطن برعاية أميركية في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة وطعنة في الظهر.

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