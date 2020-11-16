قوات أردنية تتوجه إلى مصر وتنفذ عمليات خاصة.. ما علاقة الإمارات؟

أفادت وسائل إعلام أردنية بتوجه قوات أردنية، اليوم الاثنين، إلى مصر.

ويأتي ذلك في إطار مشاركة القوات الأردنية في التمرين العسكري المشترك “سيف العرب”، الذي تشارك فيه 4 دول عربية (الأردن، البحرين، مصر، الإمارات).

ويهدف هذا التمرين، الذي يستمر من 15 إلى 27 الشهر الجاري، إلى تطوير العمل بين الدول المشاركة، وخلق بيئة عمليات مشتركة لمواجهة التحديات في الإقليم والمنطقة.

ومن المقرر كذلك قيام القوات البرية بتدريبات على عمليات خاصة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن البحري. وتنفيذ مختلف الرمايات البحرية والجوية، والقفز الحر وتأمين حماية المياه الاقليمية.

وفي سياق آخر قرر مجلس الوزراء الأردني، تعيين أمجد عودة العضايلة سفيرا لعمّان لدى القاهرة، ومندوبا دائما للأردن لدى جامعة الدول العربية.

وسيأتي “العضايلة”، خلفا لوزير الإعلام الحالي، علي العايد، والذي كان سفيرا للأردن في مصر، قبل تعيينه وزيرا للإعلام.

وكان العضايلة، شغل منصبي سفير الأردن لدى تركيا وروسيا، قبل أن يُعين وزيرا للإعلام في حكومة عمر الرزاز.

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