صفقة جديدة بين سلطنة عمان وتركيا تماشيا مع رؤية السلطان هيثم وهذه التفاصيل كاملة

في إطار التقرب الحالي في العلاقات بين البلدين وزيادة اتفاقيات التعاون بشكل ملحوظ في عهد السلطان الجديد هيثم بن طارق، وقعت شركة عمان للحوض الجاف اتفاقية شراكة مع مجموعة شركات TOR (شركة بناء سفن منذ عام 1880م) والتي تتخذ من تركيا مقراً لها.

وجاءت هذه الاتفاقية بحسب وسائل إعلام عمانية لتلبية طلبات السوق الجديدة للبناء للقطاعات البحرية الخاصة والحكومية.

هذا وتضيف اتفاقية الشراكة هذه إلى الحوض الجاف مجموعة أعمال تشمل – على سبيل المثال لا الحصر- مشاريع بناء السفن التالية: “قوارب القطر، سفن استرداد النفط ، سفن صيد الأسماك ، قوارب العمل، قوارب التوجيه”

وذلك فضلا عن “البارجات، الأحواض العائمة ، سفن الدعم البحرية.”

علاقات قوية

ويشار إلى أنه في أكتوبر الماضي ذكر موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباري في تقرير له أن تركيا تسعى لتسويق أحدث الغواصات التركية العسكرية لسلطنة عمان.

الموقع المعني بشؤون الاستخبارات نقل عن مصادر وصفها بالمطلعة حينها، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى للاستفادة من خطط البحرية العُمانية لتطوير قدراتها خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق رؤية السلطان هيثم الجديدة.

المصادر أضافت أيضا بحسب الموقع أن أردوغان، سبق أن أشار أكثر من مرة إلى أنه سيسعى إلى تسويق نموذج خاص من الغواصة “بيري ريس” تركية الصنع إلى البحرية العُمانية.

وتتمتع السلطنة بعلاقات قوية مع تركيا أسس لها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وشملت هذه العلاقات التعاون على كافات المستويات سواء الاقتصادية أو العسكرية.

اقرأ أيضا: لو استمر أردوغان 5 سنوات أخرى ستقود تركيا العالم الإسلامي وصحف تركية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل

ويشار إلى أنه في يناير الماضي وفي احتفالٍ أقيم في حوض بناء السفن غولجوك شمال غرب تركيا، دخلت “بيري ريس” الغواصة محل الذكر، وهي أول غواصة تمّ تطويرها كجزء من المشروع التركي الجديد للغواصات والذي يسعى لتعزيز قدرات البحرية التركية في بحر إيجه والبحر المتوسط.

وفي كلمته في الاحتفال بهذه المناسبة، قال الرئيس رجب طيب أردوغان حينها إن إجمالي ست غواصات جديدة، واحدة كل عام، سينضمّ إلى القوات البحرية التركية بين 2022 و2027، وأضاف أن تركيا بدأت بناء أول غواصة، وهي “بيري ريس”، قبل أربع سنوات، مشدّدًا على أن الغواصة ستدخل الخدمة في عام 2022.

وإلى جانب بيريريس، أشار الرئيس إلى أن البلاد كانت قد أشرفت في وقت سابق على إجراء أول عملية لحام على ثلاث غواصات أخرى هي “هيزي ريس”، و”مراد ريس”، و”أيدن ريس”، وشرعت في عمليات البناء.

وتقوم تركيا ببناء أسطول من ست غواصات دفع جديدة من طراز 214 جوية، مستقلة جويًّا كجزء من عقد تمّ توقيعه مع شركة “ThyssenKrupp” الألمانية للنظم البحرية في عام 2009. بدأ العمل على إنشاء المركب الأول في الصنف، “بيري ريس”، في عام 2015.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك