“شاهد” يوسف بن علوي يجلط التائهين في الأرض بما قاله عن حنكة السلطان قابوس وما أوصى به سفراء السلطنة بالخارج

استذكر وزير الخارجية العُماني المتقاعد يوسف بن علوي، السلطان الراحل قابوس بن سعيد، مشيداً بمناقبه وحسن تعامله وحكمته في إدارة السلطنة على مدار عقود حكمه، مؤكداً أن الكثير من القرارات كان يوقع عليها بجملة “الرحمة فوق القانون”.

وقال يوسف بن علوي، في تصريحات له خلال جلسة حوارية، رصدتها “وطن”: “لا بد أن المشاعر التي نشعر بها ونحن نستعيد مسيرة خمسين عامًا لا يمكن أن نقارنها بشيء كان قبل أو كان بعد”، مشيراً إلى أنه التقى السلطان قابوس لأول مرة في شهر أكتوبر، أي بعد ثلاثة أشهر من توليه السلطة.

وأضاف بن علوي: “لم نكن نعرف السلطان قابوس من قبل ولكنه كان يعرفنا قبل أن نعرفه، وكانت البلاد في حاجة إلى كل يد وعقل، وإلى كل ما يملكه الإنسان العماني لدعم سياسة السلطان الجديد؛ ولكن الصورة لم تكن بتلك القتامة التي كان يتحدث عنها الناس، فجوارنا كان أيضًا في نفس الحالة، الخليج عموما، ولم يكن حال عمان في ذلك الوقت استثناء؛ لكن ما شكل صعابًا على القيادة العمانية أن طبيعة البلاد تختلف عن طبيعة بلدان الجوار”.

وحول الطريقة التي قاد بها السلطان الراحل قابوس البلاد، قال يوسف بن علوي: “السلطان الراحل كون فكرة كاملة في ذهنه كيف يريد أن يرى عمان، وكيف يريد أن يرى شعب عمان وشبابها، في 1971 أمر السلطان قابوس بوفد الصداقة لعمان بعمل زيارة لكل الدول العربية”.

معالي الوزير المتقاعد #يوسف_بن_علوي:

"أهم شيء أُريد أن أقوله، أن استقرار الأمن في هذا البلد #عُمان مؤسس على حقائق، وهذا ما يرغب الناس والمُستثمرون أن يأتوا إليه في عُمان، فهذا هو المكان المُناسب لكل استثمار، وليس بلد اليوم مُستقر وغداً غير مُستقر" 🇴🇲🙏🏻 #عُمان_نهضة_متجددة pic.twitter.com/Mxw7q4kuqy — ماجد الفطيسي (@MajidAlfutaisi) November 16, 2020

وتابع بن علوي: “كان السلطان قابوس يرى أن هذا واجباً على القيادة العمانية أن تعرف بنفسها على اخوانها وجيرانها، وكانت رحلة جيدة تم استقبالها بترحاب كبير وأبدت كل الدول التي زارها الوفد استعدادها للتعاون واستعدادها لدعم النهضة في عمان، وبالتالي سوف يكتب العمانيين هذا التاريخ بفخر كبير”.

وتابع بن علوي: “لم تكن في عمان تعقيدات في المجتمع حتى تنعكس على قدرة البلاد أن تتعايش مع جوارها أو أن تتعاون مع غيرها من دول العالم، وكان لدى جميع العمانيين اليقين بأن هذا عصر ذهبي بدأ، وأن على الجميع أن يعود بما لديه من خبرة ليساهم في بناء البلاد، وكانت الاستجابة مبهرة لنداء السلطان قابوس، والحافز كان بناء الوطن وليس الحصول على مصالح”.

واستطرد بالقول: “خلال الخمسة عقود الماضية كانت رسالة عمان رسالة سلام ورسالة مودة، وعمان أصبحت بعد سنة من تولي السلطان قابوس الحكم عضوا في الأمم المتحدة، ووثائق الأمم المتحدة أكدت على احترام الجوار وعدم التدخل في الشؤون الخارجية والتعاون المفيد بين الشعوب، وعمان بدورها تفاعلت مع هذه المبادئ الأساسية في دستور الأمم المتحدة”.

#الوصال| معالي يوسف بن علوي : – عندما نقول الحياد فـ هو الحياد الإيجابي -نحتفظ برأينا القائم على العدل والحق والذي لا يأخذ عُمان في طريق غير صحيح -المقارعة بين السياسات الإقليمية والدولية ينبغي أن يكون رزين#نوفمبر_برائحة_قابوس_وعبق_هيثم #عمان_نهضة_متجددة pic.twitter.com/OSlHBKAwTy — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) November 17, 2020

واستكمل: “توالت بعد ذلك كذلك منظمات كثيرة تابعة للأمم المتحدة، ونحن استفدنا منها، وظهرت عمان على الساحة الدولية من خلال هذه الفعاليات والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة كلها بدون عوائق وبدون أية مشكلات تعكر صفو هذا التوجه الصافي في عمان. وسارعت عمان لفتح السفارات”.

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وأشار إلى أن كل المشكلات التي كانت تظهر في عمان حُلَت على مبدأ الصداقة والمودة والتعارف، حيث أن كل من شارك من أبناء محافظة ظفار في تلك الفترة الزمنية في الحرب تحولوا إلى قوة سميت بـ”قوة الفرقة الوطنية” للعمل على نقل عمان من حالة المواجهة إلى حالة العمل المفيد بين جميع الناس.

وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، قال بن علوي: “الواقع هو من يبرر للآخرين مسلك هذه الدولة الفتية في تصرفاتها على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، فعمان كانت لا تتدخل في شؤون الآخرين، وكانت بعيدة على مسافة في كل الصراعات بين الدول”.

واستدرك: “لكن عندما يتم طلب الرأي من عمان يكون الرأي صادقا، ومتى ما كانت هناك فرصة لأن تساعد عمان في رأي فإنها تعطي للناس قناعة بأن هذا هو الطريق الذي ينبغي أن تسلكوه. هذا حصل بصورة واضحة والجميع شهد ذلك”.

وتابع بن علوي: “بعض الأشقاء يرون في موقف عمان التقاعس أو عدم دعم لموقف معين ولكن مع الأيام يعودون إلى ذلك الرأي، فنحن نحتفظ برأينا المؤسس على العدل والحق إلى أن يأتي الوقت المناسب”. مشيرًا إلى أن هذه هي السياسة المتبعة.

#الوصال| معالي يوسف بن علوي : – عُمان في الخلافات بين بعض الدول هي على مسافة من هذا الصراع – والناس جميعًا شاهدوا بصورة واضحة كيف كان موقف عمان ، وبعض الأحيان الأشقاء يرونه تقاعس أو عدم دعم لموقف معين ولكن مع الأيام والأشهر ولربما السنين يعودوا لذلك الرأي#عُمان_نهضة_متجددة pic.twitter.com/htWgDeuUKl — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) November 17, 2020

وأضاف يوسف بن علوي: “أذكر في أول مؤتمر عقد لسفراء السلطنة في الخارج ولاقاهم السلطان قابوس أوصاهم بأن يعملوا على بناء صداقات وأن يتجنبوا خلق المنافسات أو خلق الشعارات أو الدخول في مثل هذه الأشياء التي لا تتفق مع سياسة السلطنة الخارجية”.

وعن العهد الجديد، قال يوسف بن علوي: “كما أعلن السلطان هيثم في خطاب التنصيب أن عمان نهضة متجددة، وهكذا أيضا العلاقات الخارجية ستكون متجددة بآلياتها ومبادئها في حين ستبقى المبادئ الأساسية ثابتة لن تتغير وهي الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعايش مع الناس”.

معالي الوزير المتقاعد #يوسف_بن_علوي مؤكداً: "لازالت السلطنة في مكانتها التي هي وبقيادة السلطان #هيثم_بن_طارق، فالسلطان هيثم لم يأتي من مكان لا يدركه أو لا يعرفه، ومكانة السلطان هيثم هي ذاتها مكانة السلطان قابوس، رحمه الله، عند الآخرين، وستزيد" #نوفمبر_برائحة_قابوس_وعبق_هيثم pic.twitter.com/wO2cls8eL1 — ماجد الفطيسي (@MajidAlfutaisi) November 16, 2020

وأضاف: “حتى هذه اللحظة عمان مكانتها لم تهتز حتى بالطريقة التي تم خلالها انتقال السلطة، هذه الطريقة لا تحصل في أي مكان، وهذا دليل على أن هذا البلد بلد قوي وعاقل يستطيع أن يواجه أحلك الظروف بالحكمة والفكر، وهذه ثروة هائلة عند العمانيين”.

وفي السياق تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصريحات مخضرم السياسة الخارجية العمانية مشيدين بدوره إلى جانب السلطان الراحل قابوس من أجل النهوض بسلطنة عُمان وتحسين مكانتها عربياً وخليجياً ودولياً.

لقاء جميل ومثري بالأمس مع معالي الوزير متقاعد يوسف بن علوي في الأمسية التي أقامتها جماعة التجارة في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية 👏🏼 pic.twitter.com/wxYuY4R33c — محمد بن مايد (@_Bin_Majed) November 17, 2020

#الرحمة_فوق_القانون مقوله لمسناها وعشناها في حياة المغفور له بإذن الله السلطان #قابوس_بن_سعيد_المعظم طيب الله ثراه.. وسوف تبقى هذه المقوله خالده مثل ما إنه خالد في قلوب #العمانيين#يوسف_بن_علوي#العيد_الوطني_الخمسون_للنهضة#العيد_الوطني#العيد_الوطني_50 pic.twitter.com/ERFdObUxab — أحمد جداد الكثيري (@Ahmed_Gedad) November 17, 2020

الرحمة فوق القانون

الصدق مع النفس والصدق في الكلام

نهج السياسة العمانية وحكمة جلالة السلطان #قابوس طيب الله ثراه. جلسة حوارية مع معالي الوزير المتقاعد #يوسف_بن_علوي#عمان_نهضة_متجددة

جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق حفظه الله ورعاه pic.twitter.com/bEXlmqJUWq — Mohamed Alharthy (@sindbadoman1) November 17, 2020

*العلاقات الدولية والسياسة الخارجية في عهد السلطان قابوس بن سعيد ..

*سيرة ذاتية في العمل الدبلوماسي في عهد السلطان الراحل…

عناوين لكتب نتمنى أن تصدر قريباً ✨

وخير من يكتبها وزير الخارجية السابق، يوسف بن علوي ..#عمان_نهضه_متجدده #العيد_الوطني_الخمسون_للنهضة pic.twitter.com/NbFyD1yhsP — عائشة المجعلي (@AishaAlmajali) November 16, 2020

قبل شوي امي توريني مقطع يوسف بن علوي يقول ان قابوس الله يرحمه كان دائما يقول له "الرحمه فوق القانون"🥺🥺🥺🥺💔💔احس قلبييي خلاصصص — زينووو🇴🇲 (@z1omm) November 17, 2020

الجدير ذكره، ان تصريحات يوسف بن علوي، جاءت خلال جلسة حوارية أعلنت عنها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ممثلة في جماعة التجارة – مجموعة العلوم السياسية، ضمن ملتقى العلوم السياسية الرابع بعنوان” السياسة الخارجية العمانية خلال الخمسين عاماً الماضية”.

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