أغنية الخدامة
أغنية الخدامة
حياتنا

“بابا أنا ابي فلوس بنتي مريضة متعوس”.. “شاهد” قناة “كراميش” تهين العاملات المنزليات وتثير غضباً واسعاً!

كتب Author 2
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أثارت قناة “كراميش” الأردنية للأطفال غضباً واسعاً عبر الاجتماعي بعد طرحها أغنية بعنوان “”، والتي تتحدث عن المشاكل التي يواجهها المخدومين من بعض لديهم.

 

وتقول كلمات الأغنية التي تؤديها الطفلة زينة عواد: “انا ياخد تيكت عشان يسافر خليج بس أنا ما يبي يشتغل أنا أبي هروب”.

 

وتُلمح الأغنية التي أصدرتها إلى أن الخادمة عادةً تستعطف مخدومها بادعاء مرض أبناءها وحاجة عائلتها لها، في المقطع القائل: “بابا أنا يبي فلوس بنتي مريضة متعوس، يشتغل انا ليل نهار لازم يحول دولار، حول دولار يا بابا حول دولار يابا”.

 

ويأتي دور الطفلة زينة في التذمر من الخادمة، فتقول ضمن كلمات الأغنية: “في عندنا خدامة كل يوم تعمل موال مرة مو حابة تشتغل،  مرة جيبولي جوال مرة، مرة تهرب من الحوش ونرجعها من الحارة  بابا يعمل معها هواش ولماما معها مختارة”.

 

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ورأى المغردون أن الأغنية تسيء إلى كرامة الإنسان، فكتب مُغرد باسم “الذيب”: “هذه القناة التي تشوه وعي الأطفال يجب أن تحاسب على القيم الفاسدة التي تزرعها في عقولهم، مثل هذه الأغنية المليئة بقلة الإحترام والعنصرية والتحريض ضد العاملات المنزليات. وسقالله وهي موضة تسليع الأطفال والتكسب من وراهم خالصة.”

 

وكتب سعود: “الجوال من أبسط حقوق العاملة المنزليه لماذا التضخيم وكأنه كارثه ! هذا المحتوى مقدم للأطفال وهذه مصيبة ثانية”.

 

ونوه آخر إلى أن اسم الأغنية بحد ذاته يحمل معنى عنصري، وعلق: “صح المحتوى كله به أغلاط وعنصرية ويمكن ملاحظته فوراً من اسم الأغنية”.

 

وتساءل الناشط “ديسبرت خالد”: “مستوعبين أنها موجهة للأطفال؟ لا حول ولا قوة الا بالله”.

 

وطالب آخرون عبر هاشتاج #كراميش_تهين_العاملات بمحاسبة القناة بتهمة إهانة العاملات المنزليات، وتشويه المفاهيم لدى الأطفال.

 

يذكر أن “كراميش” قناة إنشادية مختصة بالأطفال؛ بدأت بثها في 15 فبراير 2009 من الأردن وضمّت بعض المنشدين أمثال موسى مصطفى ومجاهد هشام وأحمد المنصوري محمد عدوي وعبد القادر صباهي وغيرهم.

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تعليق 1
  1. كوثر يقول

    و اخيرا اكتشفتم هذا ، قناة مقرفة ، تعلم الأطفال التصنع و المكياج و الشعر الملون ، يريدون جعل الطفال يتذمرون على اهالبهم و قد يسببون لهم مشاكل نفسية ، دون ذكر الفواكه الصيفية التي تدرج بالقناة اثناء الشتاء مما يتسبب بمشاكل لدى الحوامل

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