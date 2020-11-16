أثارت قناة “كراميش” الأردنية للأطفال غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها أغنية بعنوان “الخدامة”، والتي تتحدث عن المشاكل التي يواجهها المخدومين من بعض العاملات المنزليات لديهم.

وتقول كلمات الأغنية التي تؤديها الطفلة زينة عواد: “انا ياخد تيكت عشان يسافر خليج بس أنا ما يبي يشتغل أنا أبي هروب”.

وتُلمح الأغنية التي أصدرتها قناة كراميش إلى أن الخادمة عادةً تستعطف مخدومها بادعاء مرض أبناءها وحاجة عائلتها لها، في المقطع القائل: “بابا أنا يبي فلوس بنتي مريضة متعوس، يشتغل انا ليل نهار لازم يحول دولار، حول دولار يا بابا حول دولار يابا”.

ويأتي دور الطفلة زينة في التذمر من الخادمة، فتقول ضمن كلمات الأغنية: “في عندنا خدامة كل يوم تعمل موال مرة مو حابة تشتغل، مرة جيبولي جوال مرة، مرة تهرب من الحوش ونرجعها من الحارة بابا يعمل معها هواش ولماما معها مختارة”.

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قناة كراميش تثير غضب المغردين بعد إطلاق اغنية "الخدامة" التي تحتوي إساءات لكرامة الإنسان!

pic.twitter.com/yG03MRAjbM — GDOSE (@GoldenDose) November 15, 2020

ورأى المغردون أن الأغنية تسيء إلى كرامة الإنسان، فكتب مُغرد باسم “الذيب”: “هذه القناة التي تشوه وعي الأطفال يجب أن تحاسب على القيم الفاسدة التي تزرعها في عقولهم، مثل هذه الأغنية المليئة بقلة الإحترام والعنصرية والتحريض ضد العاملات المنزليات. وسقالله وهي موضة تسليع الأطفال والتكسب من وراهم خالصة.”

هذه القناة التي تشوه وعي الأطفال يجب أن تحاسب على القيم الفاسدة التي تزرعها في عقولهم، مثل هذه الأغنية المليئة بقلة الإحترام والعنصرية والتحريض ضد العاملات المنزليات.

وسقالله وهي موضة تسليع الأطفال والتكسب من وراهم خالصة. pic.twitter.com/OR3B50FlY1 — ‏الذيب (@omar_alajlouni) November 14, 2020

وكتب سعود: “الجوال من أبسط حقوق العاملة المنزليه لماذا التضخيم وكأنه كارثه ! هذا المحتوى مقدم للأطفال وهذه مصيبة ثانية”.

جوال من ابسط حقوق العامله المنزليه ليه التضخيم وكأنه كارثه !

هذا المحتوى مقدم للاطفال وهذي مصيبه ثانيه pic.twitter.com/sFmMjCU0Jc — سعود (@is_i25) November 15, 2020

ونوه آخر إلى أن اسم الأغنية بحد ذاته يحمل معنى عنصري، وعلق: “صح المحتوى كله به أغلاط وعنصرية ويمكن ملاحظته فوراً من اسم الأغنية”.

صح المحتوى كله ع بعضه فيه اغلاط وعنصرية وممكن انو نلاحظه من اول مرا. ومن اسم الأنشودة(الخدامة) https://t.co/X6JmGzAW3J — تشينود (@uoyo11) November 16, 2020

وتساءل الناشط “ديسبرت خالد”: “مستوعبين أنها موجهة للأطفال؟ لا حول ولا قوة الا بالله”.

مستوعبين انها موجهه للأطفال؟ لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/M4Em5oaH3I — ديسبرت خالد (@khxlidz) November 15, 2020

وطالب آخرون عبر هاشتاج #كراميش_تهين_العاملات بمحاسبة القناة بتهمة إهانة العاملات المنزليات، وتشويه المفاهيم لدى الأطفال.

#كراميش_تهين_العاملات

هذي شي يعرض للأطفال؟ ايش الرسالة اللي ممكن توصولونها؟ بدال ماتوصلوا رسالة ذات محتوى هادف للاطفال وتعززوا فيهم القيم الانسانية تسوون هالكليب اللي اقل مايقال عنه انه خرا التسخيف من معاناة العاملة المنزليةيدل على انعدام انسانيتكم لا ابوكم لا ابو قناتكم المخيسة — فريسيا🇵🇸 (@bellx_ray) November 15, 2020

بالوضع الطبيعي "وهو غير قانوني" حقوق عاملات المنازل في الوطن العربي مهدورة، فما بالك لو تعزز خطاب الكراهية والخطاب المحفز على المعاملة السيئة والعنصرية إتجاه عاملات المنازل؟ ومن مين؟ من قناة أطفال شعارها التربية الخلوقة ومدري ايش #كراميش_تهين_العاملات — ɴᴏᴛʀᴀʜᴍᴇʜ (@rahmehdeb) November 15, 2020

قنوات الأطفال ربحيّة من الدرجة الأولى،لا تنتظروا محتوى هادف تربوي تعليمي سليم ١٠٠% من قنوات شغلها الشاغل المنافسة على نسب المشاهدات لا المحتوى حتى وصل الأمر إلى إهانة الآخر،على الرغم من أن نسب المشاهدات دليل على إهمال الأهل لوقت الطفل لا على نجاح القناة!#كراميش_تهين_العاملات — Huda Sawalha (@hudasawalha) November 15, 2020

بتخيل كيف بدأت فكرة أغنية الخدامة، يعني من رأس أي شخص طلعت من البداية #كراميش_تهين_العاملات — ɴᴏᴛʀᴀʜᴍᴇʜ (@rahmehdeb) November 15, 2020

عيب أساسًا في لسه ب٢٠٢٠ ناس تطلق على عاملات المنازل لقب خادمة، غير أخلاقي ومرفوض، ما أحد يخدم عند أحد، هذا عمل براتب وعقد وحقوق محفوظة بالقانون، بس الفرق إنه عملهم داخل المنزل! #كراميش_تهين_العاملات — ɴᴏᴛʀᴀʜᴍᴇʜ (@rahmehdeb) November 15, 2020

#كراميش_تهين_العاملات ما أقدر أتخيل كيف في كل خطوة ومنتاج وتصوير ما حسو ولا للثانية كارثة ما فعلوه مرعب إنعدام الإنسانية تجاه العاملات ولوين وصلنا من مجاهرة تهميشها#حقوق_العاملات_المنزليات — عَـ صىِر G❤️ح❤️ب❤️a (@6__6_moz_Q__Q) November 15, 2020

يذكر أن “كراميش” قناة إنشادية مختصة بالأطفال؛ بدأت بثها في 15 فبراير 2009 من الأردن وضمّت بعض المنشدين أمثال موسى مصطفى ومجاهد هشام وأحمد المنصوري محمد عدوي وعبد القادر صباهي وغيرهم.

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