بـ3 رصاصات .. هل انتحر وليد المعلم بإطلاق النار على نفسه؟!

في الوقت الذي لم تذكر فيه وكالة الأنباء السورية وكذلك التلفزيون السوري سبب وفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم انتشرت عبر شبكات التواصل أنباء غير مؤكدة عن ذلك.

وتداول ناشطون وحسابات إخبارية، أنباءً غير مؤكدة عن أنّ وليد المعلم أقدم على الإنتحار بإطلاق النار على نفسه، حيث قتل برصاصتين في رأسه وثالثة أصابته في صدره.

انباء عن انتحار

وليد المعلم وزير خارجية سوريا

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حيث اطلق على نفسه الرصاص

طلقتين بالراس و واحدة بصدر pic.twitter.com/TSSYyxpFhF — الدروازة نيوز | Derwaza News (@DerwazaNews) November 16, 2020

وأعلن التلفزيون الرسمي السوري ووكالة الأنباء السورية، صباح الإثنين، وفاة وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عاما دون ذكر السبب .

يُشار إلى أن المعلم عُين وزيراً للخارجية في عام 2006، وشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء.

وبعد احتجاجات 2011 كثّف المعلم من هجومه على الدول الغربية، واتهم واشنطن والغرب بتأجيج الاضطرابات في بلاده. كما وصف المعارضة المسلحة بـ”الإرهابيين”، مؤيداً حرب الأسد ضد المعارضة، والتي أودت بحياة مئات الآلاف ودفع ملايين من الناس إلى اللجوء إلى دول أخرى.

واشتهر المعلم في عام 2011 بمقولة “سننسى أن أوروبا على الخارطة”، وذلك عندما كانت دول أوروبية تنتقد الأسد بسبب تعامله العنيف مع المحتجين. وبعد فرضها مجموعة من العقوبات طالت الأسد وجيشه.

كذلك كان المعلم من أشد المدافعين عن الأسد عقب “مجزرة الكيماوي” التي وقعت في عام 2013. عندما قصف النظام مناطق في ريف دمشق بالغازات السامة، وقالت المعارضة إن الهجوم أودى بحياة نحو 1500 شخص.

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