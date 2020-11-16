أثارت النائبة بمجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل بعد إعلان موقفها من لقاح “فايزر” ضد كوفيد-19، والتي أعلنت الكويت أن حصتها محفوظة بواقع مليون جرعة إذا تم اعتماد اللقاح قبل نهاية العام.

وكتبت صفاء الهاشم بتغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أُعلنها بكل صراحة ووضوح: أنا غير موافقة على لقاح كورونا المزعوم(فايزر)!! أرفض تطعيم ظاهره “اختياري” وباطنه “إجباري””.

وسخرت صفاء الهاشم من منظمة الصحة العالمية قائلة: “أرفض ماتفرضه علينا “منظمة الكحة العالمية” والترويع النفسي الحاصل، اقتصاديات العالم تدمرت، نفسيات الأهالي تعبت، الخوف من المجهول يقتل فى الصميم. ببساطة أرفض هذا اللقاح”.

أُعلنها بكل صراحة ووضوح:

أنا غير موافقة على لقاح كورونا المزعوم!!

أرفض تطعيم ظاهره "اختياري" وباطنه "إجباري"!!

أرفض ماتفرضه علينا "منظمة الكحة العالمية" والترويع النفسي الحاصل،

اقتصاديات العالم تدمرت، نفسيات الأهالي تعبت، الخوف من المجهول يقتل فى الصميم.

ببساطة أرفض هذا اللقاح. pic.twitter.com/AWE5kEBRKT — safa Alhashem (@safaalhashem) November 16, 2020

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الهاشمي، ما بين ساخرين من موقفها كونها ليست طبيبة، ولن تكون أكثر علماً من العلماء المتخصصين الذين قاموا بتطوير اللقاح، ومابين مؤيد لموقفها، من منطلق أنهم ليسوا فئران تجارب، ولم يتم تجريب “اللقاح” فترة كافية في نظرهم.

استشاري امراض معدية / صفاء الهاشم مو موافقة على التطعيم.

على اساس ان رايج "علميًا " له وزن واهمية انتي بعد ! https://t.co/zZHjD4Z9Ob — Fahad Al Shubaily (@falshubaily) November 16, 2020

اخخخخخ يالقهر ما مدانى نفرح باللقاح حتى جات مديرة العالم وترفضه 💔😑 https://t.co/Fk5smjGeFa — عبدالله الغامدي..🟡 (@Abu_Miraa) November 16, 2020

لماذا دائما نرى نواب مجلس الامه الكويتي يخرجون بتصريح غبي ومتخلف،؟ https://t.co/BMVU4ixzTk — محمد الكواري (@kuwarimud) November 16, 2020

كلنا نرفض هذا اللقاح! نحن لسنا فئران تجارب للقاح لم تتم دراسته بالطريقه الصحيحه ولم يأخذ الوقت الكافي لمعرفه آثاره الجانبيه!

وسوف يتم استخدامه تحت بند الاستخدام الطاريء EUA لتجاوز المسائلات القانونيه!!

نسبه الشفاء من كورونا عاليه جداً وتتجاوز ٩٠٪ لذلك لاداعي لهذا اللقاح. https://t.co/Z5rJdKETzp — Ph.GuCciYa🇰🇼 (@gucciya234) November 16, 2020

ههههههههه

ترامب الكويت

هدي اللعب يادكتور Anthony Fauci

شلون بالله خل نرفض معك وين هذا المختبر الي تعتمدين على كلامه

وهل عندك دليل طبي؟

ولا بس طقها ولحقها وغرد ياجميل

يازين تويتر متروس فلسفه 🤪 https://t.co/4vLqOAfuHH — Bin Faran (@bin_faran) November 16, 2020

✅✅ رأي العلمي المتواضع،

الـ platform لهاد اللقاح جديدة كلياً ولم تطبق سابقاً على الإنسان.

ما فيني ارمي حالي بمغامرة وآخد لقاح ما تجرب لسنوات واندرس كل تأثيراته طويلة وقصيرة المدى.

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في تحديات كبيرة لنقل وتخزين اللقاح، لو بأي لحظة انفصلت الكهربا عن الفريزرات شو رح يصير فيه؟! https://t.co/sY9pDQWwA1 — Nada Latayfeh (@NadaLatayfeh) November 16, 2020

اضم صوتي لصفاء https://t.co/KMPZYXuldl — mind travler (@travler_mind) November 16, 2020

صفاء الهاشم ٨ سنوات بالمجلس ما عرفت

تنجز شي للشعب ، اليوم مو عاجبها منظمة الصحه العالميه وتنتقد علاجات الفايروس وهي ما تدري شنو لقاح فايزر متكون منه ..

رساله الى كل متعلم وطبيب هذي لا تستحق ان تمثلكم حتى بلجنة اولياء امور بمدرسة https://t.co/7BSqRUtIAH — @agool8 (@agool81) November 16, 2020

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر صحية في الكويت أن حصة البلاد من لقاح (فايزر) ضد كوفيد-19، محفوظة بواقع مليون جرعة تم التعاقد عليها مبكراً منذ فترة (150 ألفاً منها في 2020.

وأوضحت المصادر وفقاً لما نقلت عنها صحيفة “الراي” الكويتية أن كميات اللقاح (فايزر) من المتوقع أن تصل الكويت على دفعات مع بدء انتاجه. خصوصاً أن تخزينه يتطلب مواصفات خاصة جداً بينها ضرورة حفظه في درجة حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر.

هذا وقد صرح أوغور شاهين، الشريك المؤسس لشركة BioNTech، وأحد العلماء الذين طوروا لقاح فايزر ضد كورونا، الذي ثبتت فعاليته بنسبة 90 بالمئة، إنه “إذا استمر كل شيء على ما يرام، فقد يكون لدينا شتاء عادي العام المقبل”.

وأضاف شاهين في حديث لشبكة “بي بي سي” البريطانية، أن “هذا الشتاء سيكون قاسيا”، وأن اللقاح “لن يكون له تأثير كبير على أعداد المصابين”. لكنه أكد أن الهدف هو تقديم أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاح قبل “أبريل من العام المقبل، وهو ما قد يسمح لنا بالفعل بالبدء في إحداث تأثير”.

وكانتا شركتا “فايزر” و”بيونتيك” أعلنتا، الاثنين الماضي، أن اللقاح ضد كورونا المستجد الذي تعملان على تطويره أثبت فعاليته بنسبة 90 في المئة، وذلك وفقا للتحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

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