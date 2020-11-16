صفاء الهاشم
صفاء الهاشم
الهدهد

أرفض ما تفرضه منظمة “الكحة” العالمية.. الكويتية صفاء الهاشم تنفجر غاضبة من لقاح “فايزر” وتثير سخرية واسعة!

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أثارت النائبة بمجلس الأمة الكويتي ، موجة جدل واسعة عبر بعد إعلان موقفها من لقاح “” ضد -19، والتي أعلنت أن حصتها محفوظة بواقع مليون جرعة إذا تم اعتماد قبل نهاية العام.

 

وكتبت صفاء الهاشم بتغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أُعلنها بكل صراحة ووضوح: أنا غير موافقة على لقاح المزعوم(فايزر)!! أرفض تطعيم ظاهره “اختياري” وباطنه “إجباري””.

 

وسخرت صفاء الهاشم من قائلة: “أرفض ماتفرضه علينا “منظمة الكحة العالمية” والترويع النفسي الحاصل، اقتصاديات العالم تدمرت، نفسيات الأهالي تعبت، الخوف من المجهول يقتل فى الصميم. ببساطة أرفض هذا اللقاح”.

 

 

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الهاشمي، ما بين ساخرين من موقفها كونها ليست طبيبة، ولن تكون أكثر علماً من العلماء المتخصصين الذين قاموا بتطوير اللقاح، ومابين مؤيد لموقفها، من منطلق أنهم ليسوا ، ولم يتم تجريب “اللقاح” فترة كافية في نظرهم.

 

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر صحية في الكويت أن حصة البلاد من لقاح (فايزر) ضد كوفيد-19، محفوظة بواقع مليون جرعة تم التعاقد عليها مبكراً منذ فترة (150 ألفاً منها في 2020.

 

وأوضحت المصادر وفقاً لما نقلت عنها صحيفة “الراي” الكويتية أن كميات اللقاح (فايزر) من المتوقع أن تصل الكويت على دفعات مع بدء انتاجه. خصوصاً أن تخزينه يتطلب مواصفات خاصة جداً بينها ضرورة حفظه في درجة حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر.

 

هذا وقد صرح أوغور شاهين، الشريك المؤسس لشركة BioNTech، وأحد العلماء الذين طوروا لقاح فايزر ضد كورونا، الذي ثبتت فعاليته بنسبة 90 بالمئة، إنه “إذا استمر كل شيء على ما يرام، فقد يكون لدينا شتاء عادي العام المقبل”.

 

وأضاف شاهين في حديث لشبكة “بي بي سي” البريطانية، أن “هذا الشتاء سيكون قاسيا”، وأن اللقاح “لن يكون له تأثير كبير على أعداد المصابين”. لكنه أكد أن الهدف هو تقديم أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاح قبل “أبريل من العام المقبل، وهو ما قد يسمح لنا بالفعل بالبدء في إحداث تأثير”.

 

وكانتا شركتا “فايزر” و”بيونتيك” أعلنتا، الاثنين الماضي، أن اللقاح ضد كورونا المستجد الذي تعملان على تطويره أثبت فعاليته بنسبة 90 في المئة، وذلك وفقا للتحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

 

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