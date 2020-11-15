أصابت توقعات الفلكي اللبناني ميشال حايك عين الحقيقة مرة جديد، فبعد توقعاته بشأن أمير الكويت الراحل صباح الأحمد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تحققت توقعات حايك بشأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم.

فبعد إعلان التلفزيون الرسمي السوري، صباح اليوم الإثنين، وفاة وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عاما

، استعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً لميشال حايك وهو يتوقع هذا الأمر.

وقال ميشال حايك بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” خلال حديثه عن تنبؤاته للعام الجاري

2020: “أرى وليد المعلم في مهمة كبيرة جداً، وعلى الأرجح هي الأخيرة”.

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وكانت أبرز توقعات حايك حينها في الشأن السوري تتمحور حول بشار الأسد ونظامه، وبعض

الفنانين كأصالة نصري ودريد لحام.

فقال حايك آنذاك: “بعد كاسك يا وطن هالمرة الوطن رح يشرب كاس دريد لحام، يوم لا يشبه غيره على ضريح السيدة زينب، يجير بشار الأسد ملف أساسي لأخيه ماهر، إطلالة خاطفة للضوء لأحد أولاد الأسد، يكشف بشار للعلن موضوع الخلافة الأسدية، مشاهد في شوارع سوريا تذكر بعام 2011، اسم مخرج سوري سيكون كبيراً بين الأسماء المعروفة”.

وأضاف: “طيران اسرائيلي متطور يترنح في سماء سوريا بطريقة مدهشة، سباق محفوف بالمخاطر لتعويم بشار الأسد. تطور العلاقات السورية اللبنانية سيفاجئ الجميع، صدمات حادة داخل الطيران الحربي السوري ومخابراته”.

وتابع: “معرض دمشق الدولي سيكون معرض معارض المنطقة، هذا العام، ستكلل المرأة السورية بالنجوم. التوقيع والتواقيع المصيرية ستعنون تاريخ سوريا الحديث، عملية في الفرقة الرابعة بأسلوب سيفسره البعض على انه انقلاب سنرى الاسد بالبدلة العسكرية، يسلم بشار الاسد بعض مقاليد الحكم لوجه شبابي صغير وواعد، سنرى وليد المعلم في أحد المهمات الكبيرة وقد على الارجح هي الأخيرة”.

وختم حايك حينها توقعاته بالشأن السوري قائلاً: ” بخطوة استباقية ما رح ينطر الاسد لـ2021، ضربات

تهز التواجد الروسي في سوريا، مزيد من الشهرة وهم جديد بانتظار الفنانة أصالة نصري”.

هذا ولم ترد تفاصيل عن سبب وفاة المعلم، لكن الرجل البالغ من العمر 79 عاماً، يعاني من تدهور

حالته الصحية منذ سنوات، بسبب مشكلات في القلب، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

من هو المعلم؟

يُشار إلى أن المعلم عُين وزيراً للخارجية في عام 2006، وشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء.

وبعد احتجاجات 2011 كثّف المعلم من هجومه على الدول الغربية، واتهم واشنطن والغرب بتأجيج الاضطرابات في بلاده، كما وصف المعارضة المسلحة بـ”الإرهابيين”، مؤيداً حرب الأسد ضد المعارضة، والتي أودت بحياة مئات الآلاف ودفع ملايين من الناس إلى اللجوء إلى دول أخرى.

واشتهر المعلم في عام 2011 بمقولة “سننسى أن أوروبا على الخارطة”، وذلك عندما كانت دول أوروبية تنتقد الأسد بسبب تعامله العنيف مع المحتجين، وبعد فرضها مجموعة من العقوبات طالت الأسد وجيشه.

كذلك كان المعلم من أشد المدافعين عن الأسد عقب “مجزرة الكيماوي” التي وقعت في عام 2013، عندما قصف النظام مناطق في ريف دمشق بالغازات السامة، وقالت المعارضة إن الهجوم أودى بحياة نحو 1500 شخص.

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