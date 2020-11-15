“شاهد” كيف حاول “مستهتر” قتل شرطي مرور في الكويت .. هكذا نجا في اللحظة الأخيرة!

وثق مقطع فيديو لحظة محاولة دهس شرطي مرور في الكويت من قبل قائد مركبة، في محاولة منه للهرب من مُخالفة مرورية على ما يبدو.

ويظهر في الفيديو الذي نشر ورصدته “وطن”، لحظة محاولة الشرطي إيقاف أحد المستهترين، وحين اقترب من السيارة ومر من أمامها، تفاجأ بالمستهتر ينطلق بسرعة للهرب.

ولولا سرعة بديهة شرطي المرور، لأصبح في عداد الموتى، لكنه تمكن من تفادي السيارة بمُعجزة. وتوجه إلى المخفر لتسجيل قضية شروع بالقتل بحقه وجاري العمل على ضبط المستهتر.

إهانة ضابط!

وفي ذات السياق، تعرض اليوم أيضاً ضابط في وزارة الداخلية في الكويت إلى إهانة من قبل مواطن مُخالف قال له: “نجومك ما راح تفيدك”.

وبحسب مانقلت صحيفة “الأنباء” عن مصدر أمني، فإن ضابطاً، طلب إسنادا من عمليات وزارة الداخلية اثر تعرضه للإهانة. وتم إرسال دوريات إسناد الى موقع البلاغ مقابل إحدى الجمعيات التعاونية. حيث تم نقل المخالف إلى المخفر.

وبسؤال الضابط قال إنه شاهد مركبة مخالفة مقابل الجمعية، ليتم تحرير مخالفة، وإذ بالمخالف يتلفظ بألفاظ غير لائقة. لافتا إلى أنه حاول وضع المخالف داخل الدورية، ليقوم الشخص بدفع يد الضابط ويجري اتصالا هاتفيا بعدد من أصدقائه طالباً الفزعة منهم.

وأقر المواطن بأنه خالف قواعد الســير، ولكنه حاول إنكار ما ذكره الضابط في أقواله في حديثه “نجومك ما راح تفيدك”.

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