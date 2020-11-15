خلعوا دينهم وليس سراويلهم فقط.. “شاهد” هذا ما قاله مفتي السعودية عن “الإخوان” وفق دين “أبومنشار” الجديد

بعد أن تبارى خطباء مساجد المملكة العربية السعودية في تلبية دعوة وزير أوقافهم عبداللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، وسارعوا لشيطنة جماعة الإخوان المسلمين وتكفير قيادات الجماعة، نشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، فتوى لعبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة بشأن جماعة الإخوان.

وقال “آل الشيخ” الذي يفصل الدين وفق هوى محمد بن سلمان، ردًا على سؤال حول من يدعو شباب المملكة إلى الانخراط في صفوف جماعة الإخوان وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة وغيرها إن جماعة الإخوان؛ لا تمت للإسلام بصلة وضالة، استباحوا الدماء، انتهكوا الأعراض، نهبوا الأموال، أفسدوا في الأرض.

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

المفتي العام للمملكة العربية السعودية

رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام

للبحوث العلمية والإفتاء (جماعة الإخوان؛ لا تمت للإسلام بصلة و ضالة، استباحوا الدماء ، انتهكوا الأعراض ، نهبوا الأموال ، أفسدوا في الأمر.) pic.twitter.com/9sGLG6xRcy — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) November 15, 2020

وكانت هيئة كبار العلماء هاجمت جماعة الإخوان، في بيان، الثلاثاء الماضي، وزعمت أنها “جماعة إرهابية”. وادعت الهيئة أن الجماعة “لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف. وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب”.

ولقي بيان الهيئة انتقادات واسعة من هيئات وعلماء ودعاة من مختلف العالم الإسلامي.

فيما أوعزت السعودية لخطباء المساجد بأن يخصصوا يوم الجمعة لتكفير الإخوان المسلمين. في الوقت الذي صمتت فيه عن الرد على إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الدين الإسلامي والنبي محمد.

اقرأ أيضا: مفتي سلطنة عمان يبدي تعجبه الشديد من هؤلاء ويؤكد أن الإسلام منهم براء.. ما علاقة السعودية؟

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك