خبر هام عن يوسف بن علوي سيزعج “الصبيان” بشدة وهذا ما سيفعله “سلاح السلام الشامل” غدا
في خبر سيزعج كتائب الذباب الإلكتروني ومحركيهم في الرياض وأبوظبي، أفادت وسائل إعلام عمانية بأن وزير خارجية عمان المتقاعد يوسف بن علوي سيظهر في جلسة حوارية غدا بتنسيق مع جامعة السلطان قابوس.
وفي هذا السياق أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ممثلة في جماعة التجارة – مجموعة العلوم السياسية، عن جلسة حوارية ضمن ملتقى العلوم السياسية الرابع بعنوان” السياسة الخارجية العمانية خلال الخمسين عاماً الماضية”، مع الوزير المتقاعد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية سابقا.
مع معالي الوزير المتقاعد/ يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية سابقا ويحاوره الدكتور/ المعتصم بن محمد المعمري @mutasem_mamari – خريج ماجستير العلاقات الدولية والدراسات الأمنية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وطبيب في الطب السلوكي.-يتبع
— College of Economics & Political Science (@squceps_info) November 15, 2020
وأوضحت أن اللقاء الذي يتم تحت رعاية الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، سيحاور فيه “بن علوي” الدكتور المعتصم بن محمد المعمري – خريج ماجستير العلاقات الدولية والدراسات الأمنية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وطبيب في الطب السلوكي.
وأشارت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في بيانها أن ذلك سيكون غدا، الاثنين. بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠م في تمام الساعة ٧:٠٠م – ٨:٣٠م عبر تطبيق زووم وستكون الجلسة باللغة العربية.
ويشار إلى أن وزير خارجية سلطنة عمان السابق يوسف بن علوي، يبدو أنه ما زال يشكل لبعض الجهات الخليجية مصدر رعب. الأمر الذي دفعهم إلى نشر الإشاعات والأكاذيب عنه.
ويثبت ذلك ما نشره الاعلامي السوري المرتزق للسعودية والإمارات عبدالجليل السعيد. بتغريدة في منتصف أكتوبر الماضي زعم فيها أنه تمّ حجز اموال الوزير يوسف بن علوي ومنعه من السفر خارج السلطنة.
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أثلجت صدورنا الأخبار الواردة من #سلطنة_عمان والتي تحدثت عن :
• حجز على أموال الوزير السابق يوسف بن علوي
• منعه من السفر خارج البلاد
لطالما عمل هذا الوزير غير المأسوف عليه على التقرب من إيران ودعم الحوثي والدفاع عن كل المرتبطين بمحور الملالي ..
الله يجازيه بما يستحق
— عبدالجليل السعيد (@AAbdulsaeid) October 17, 2020
الشاهين يتصدى للسعيد
وتطاول “السعيد” على الوزير “بن علوي” واتهمه بأنه عمل على التقرب من ايران ودعم الحوثي في اليمن.
وكعادتها، تلقّفت حسابات الذباب الإلكتروني تغريدة المرتزق “السعيد” وبدأوا بالترويج لها ونشر ما فيها من أكاذيب.
لكنّ حساب “الشاهين” العُماني الشهير بـ”تويتر”، والذي يحظى بثقة العمانيين ومتابعتهم الواسعة، نفى حينها صحة المعلومات التي تداولتها حسابات “المرتزقة والمأجورين” عن تجميد ممتلكات يوسف بن علوي أو منعه من السفر خارج السلطنة، مؤكداً أنّها مردودة على من ابتدعها زوراً.
كما تصدّى مغرّدون عُمانيون لمزاعم الإعلامي السوري المرتزق وحسابات الذباب التي حاولت نشر الأكاذيب عن الوزير ابن علوي .
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الامر ليس مهم ! لكن سؤال هل ظهوره يكفي لدحض اشاعات الحجر على امواله ومنعه من السفر؟ هل جامعة الهالك كابوس تقع في اوغندا مثلا لكي نقول ها هو قد سافر؟ خخخخخخخ! لا يهم صدق الكلام إن كان حجر على ماله وهو بالطبع مال مسروق من الشعب الفقير الجائع المفلس! ولا يهم منعه من السفر طالما طرد من الخارجية التي جلس فيها كل عمله توظيف مقربيه من الظفاريين والتلاعب بالتعينات في منصب سفير و في آخر 6 سنوات مع مرض الهالك كابوس ولي نعمته ومعزبه أصبح يتطاول على حدود منصبه وكانه هو الحاكم ! بالطبع سيتكلم كلام خفيف وممجوج ومكرر عن عبقرية الهالك في الوساطات ووووووو! كلام مستهلك انتهى مفعوله عام 1970م! خخخخخ1 ولكن لكي يضيف الاثارة لهذا الجلسة المأساوية الكارثية! عليه يضع توابل على حديثه مثل أن يحكي عن تسلله كجرذ وسخ لمخدع سيده نتنياهو ! وكيف تفاجأ بوجود كاميرا القناة الصهيوينة ! ويمكن ان يحدثنا عن عصبيته على مذيعة قناة الجزيرة لحلفائهم قطر بعدما سألته عن سر تواجد نتنياهو في مسقط عمان! خخخخخخخ! والاهم ان يخبرنا ما هو شعوره يوم المرسوم الذي قضه بطرده من الخارجية! هععععع! والأكثر اهمية ما شعوره الىن بعد فوز الديمقراطييم بالانتخابات في بلد اسيادهم امريكا ودور الوساطة مع ايران التي لن يكون هو احد سعاة البريد فيها؟ خخخخخخخخ! هذا المحنط الذي تحدث بسوء عن الاتحاد الخليجي والذي قال بأن بلده سيخرج من مجلس التعاون لو أعلن الاتحاد الخليجي هو نفسه من يشستلم هدايا قيمة من مسؤولين خليجيين! سرا 1 خخخخخخخ 1 وبلاده هي التي تسكعت على أبواب دول الخليج تشحت مساعدة مالية ولم تحصل سوى على مليار دولاؤ من قطر الفاطسة في الأموال 1 هععععع