خبر هام عن يوسف بن علوي سيزعج “الصبيان” بشدة وهذا ما سيفعله “سلاح السلام الشامل” غدا

في خبر سيزعج كتائب الذباب الإلكتروني ومحركيهم في الرياض وأبوظبي، أفادت وسائل إعلام عمانية بأن وزير خارجية عمان المتقاعد يوسف بن علوي سيظهر في جلسة حوارية غدا بتنسيق مع جامعة السلطان قابوس.

وفي هذا السياق أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ممثلة في جماعة التجارة – مجموعة العلوم السياسية، عن جلسة حوارية ضمن ملتقى العلوم السياسية الرابع بعنوان” السياسة الخارجية العمانية خلال الخمسين عاماً الماضية”، مع الوزير المتقاعد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية سابقا.

مع معالي الوزير المتقاعد/ يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية سابقا ويحاوره الدكتور/ المعتصم بن محمد المعمري @mutasem_mamari – خريج ماجستير العلاقات الدولية والدراسات الأمنية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وطبيب في الطب السلوكي.-يتبع — College of Economics & Political Science (@squceps_info) November 15, 2020

وأوضحت أن اللقاء الذي يتم تحت رعاية الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، سيحاور فيه “بن علوي” الدكتور المعتصم بن محمد المعمري – خريج ماجستير العلاقات الدولية والدراسات الأمنية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وطبيب في الطب السلوكي.

وأشارت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في بيانها أن ذلك سيكون غدا، الاثنين. بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠م في تمام الساعة ٧:٠٠م – ٨:٣٠م عبر تطبيق زووم وستكون الجلسة باللغة العربية.

ويشار إلى أن وزير خارجية سلطنة عمان السابق يوسف بن علوي، يبدو أنه ما زال يشكل لبعض الجهات الخليجية مصدر رعب. الأمر الذي دفعهم إلى نشر الإشاعات والأكاذيب عنه.

ويثبت ذلك ما نشره الاعلامي السوري المرتزق للسعودية والإمارات عبدالجليل السعيد. بتغريدة في منتصف أكتوبر الماضي زعم فيها أنه تمّ حجز اموال الوزير يوسف بن علوي ومنعه من السفر خارج السلطنة.

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أثلجت صدورنا الأخبار الواردة من #سلطنة_عمان والتي تحدثت عن :

• حجز على أموال الوزير السابق يوسف بن علوي

• منعه من السفر خارج البلاد

لطالما عمل هذا الوزير غير المأسوف عليه على التقرب من إيران ودعم الحوثي والدفاع عن كل المرتبطين بمحور الملالي ..

الله يجازيه بما يستحق — عبدالجليل السعيد (@AAbdulsaeid) October 17, 2020

الشاهين يتصدى للسعيد

وتطاول “السعيد” على الوزير “بن علوي” واتهمه بأنه عمل على التقرب من ايران ودعم الحوثي في اليمن.

وكعادتها، تلقّفت حسابات الذباب الإلكتروني تغريدة المرتزق “السعيد” وبدأوا بالترويج لها ونشر ما فيها من أكاذيب.

لكنّ حساب “الشاهين” العُماني الشهير بـ”تويتر”، والذي يحظى بثقة العمانيين ومتابعتهم الواسعة، نفى حينها صحة المعلومات التي تداولتها حسابات “المرتزقة والمأجورين” عن تجميد ممتلكات يوسف بن علوي أو منعه من السفر خارج السلطنة، مؤكداً أنّها مردودة على من ابتدعها زوراً.

كما تصدّى مغرّدون عُمانيون لمزاعم الإعلامي السوري المرتزق وحسابات الذباب التي حاولت نشر الأكاذيب عن الوزير ابن علوي .

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