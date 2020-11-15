الصيدلانية جويل مغامس
الصيدلانية جويل مغامس
الهدهد

“بهدلتونا على الأخير”.. “شاهد” صيدلانية لبنانية “جميلة” تغني لأزمة الدواء وتُشعل مواقع التواصل!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف لصيدلانية لبنانية لم تجد “الطبطبة”، فغيرت كلمات الأغنية بطريقتها لإيصال معاناتها وزملائها في ظل اشتداد التي تعيشها .

 

وعلى ألحان أغنية “” للفنان الإماراتي حسين الجسمي، غنت الصيدلانية اللبنانية التي ذكر الناشطون أنها تدعى جويل مغامس قائلة: “رح قولها بالبنط العريض، رح روح فيها بالوريد، حالتي رح بتصير جنون والصيدلي صار مريض”.

 

وتضيف الكلمات: “أتاري كل ما أطلب شي، يا مقطوع يا علبة وحدة، وكيف بدي لحق على الكل إذا بدن أكتر من علبة؟ والصيدلي كبش محرقة بالواجهة دغري مع المريض والمريض ما إلو دعوا بهدلتونا على الأخير”.

 

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وبحسب التعليقات التي أشادت بصوت جويل مغامس وطريقتها الذكية في التعبير عن  الإجراءات التي اتخذتها الصيدليات مؤخراً، فإنّ مغامس تحمل شهادة دكتوراه في الصيدلة. كما أنّها شاعرة وكاتبة أغاني وراقصة ومغنية.

 

وأدى نقص العملة الأجنبية إلى فقد الليرة اللبنانية قيمتها مقابل الدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، ما نجم عنه شبه انهيار للخدمات العامة وتضخم متفاقم وارتفاع غير مسبوق في البطالة في البلاد. والآن تتحمل الصيدليات تبعات الأزمة بافتقارها للدواء المطلوب.

 

ويمر البلد، بأسوأ أزمة اقتصادية له منذ 30 عامًا، وقدّر بنك “جولدمان ساكس” في سبتمبر الماضي، أن إجمالي احتياطيات العملة الصعبة انخفض إلى 20 مليار دولار بحلول أغسطس. وينخفض بمقدار ملياري دولار شهرياً.

 

 

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