كاتب سعودي متصهين لم يقرأ سورة الإسراء يشكك بوجود المسجد الأقصى في القدس ويثير جدلاً واسعاً

في إطار تمهيدها للتطبيع السعودي مع إسرائيل والمتوقع إعلانه قريباً، وامتثالاً لتعليمات ولي العهد محمد بن سلمان، شككت صحيفة “عكاظ” السعودية، في مقال صحفي بالمسجد الأقصى المبارك، زاعمة أن المسجد المذكور في القرآن الكريم ليس هو الموجود في القدس المحتلة.

ونشرت الصحيفة السعودية، مقالاً للكاتب أسامة يماني، قال فيه إن سبب اعتقاد كثير من الناس أن المسجد الأقصى يقع في فلسطين يعود إلى أن كثيراً من كُتَب التاريخ وكُتَب التفاسير وخاصة المتأخرة منها تقول بأن الأقصى يقع في القدس، ومن هنا صار الخلط بين القدس والقبلة والمسجد الأقصى.

وزعم الكاتب السعودي، أن المسجد الأقصى الذي تحدث عنه النبي محمد، موجود في منطقة تدعى الجعرانة بين مكة والطائف، وليس في فلسطين، مضيفاً: “القدس ليست الأقصى، حيث لم تكن بهذا الاسم عند بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء الراشدين. كما أن القدس مدينة والمسجد الأقصى مسجد”.

وبعد سرد طويل في محاولة منه لإثبات أن الأقصى لم يكن القبلة الأولى للمسلمين كما هو متعارف عليه، قال يماني: “إذن، يتّضح ممّا أوردنا من آراء السّلف أنّه لا يوجد إجماع بشأن أوّلية القبلة لبيت المقدس، رغم شيوع هذه المقولة على الألسن وفي الكتابات في هذا الأوان”.

وأضاف: “بنى عبدالملك بن مروان مسجد قبّة الصخرة في سنة 691م. وذلك بسبب تذمّر النّاس من منعهم عن أداء فريضة الحجّ إلى مكّة، لأنّ ابن الزبير كان يأخذ البيعة له من الحجّاج، لذا قام عبدالملك ببناء الصخرة وتحويل النّاس للحجّ إليها بدل مكّة كما يذكر ابن خلكان”.

وختم يماني مقاله بعبارة “العبرة التي نخلص إليها من هذا الاختلاف بين الروايات والرواة يرجع لأمور سياسية وظّفت لصالح أحداث أو قضايا ومواقف سياسية لا علاقة لها بالإيمان ولا بصالح الأعمال والعبادات. والله من وراء القصد”.

وأثار يماني جدلا واسعا لا سيما أنه ليس أول كاتب سعودي يحاول نفي قدسية المكان عن القدس المحتلة، حيث اعتبر ناشطون أن مقال يماني في “عكاظ” يأتي ضمن الدعاية المروجة للتطبيع، والتي تحاول التخلي عن فلسطين بأي مجال كان.

في صحيفة "عكاظ":

يكتب هذا كلاما وجده عند آخرين، خلاصته أن المسجد الأقصى ليس القبلة الأولى وليس في القدس، وإنما في "الجعرانة" بين مكة والطائف.

لو جاء هذا الهراء في إطار حرية رأي متاحة للجميع، لما توقفنا عنده، لكنه صهينة وقحة لم تكن لتظهر لولا أجواء تشجّعها.https://t.co/XaaUBZvZYR — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) November 13, 2020

😳😳😳 هذا مريض في آلة الاستنتاج والاستنباط عنده آيات واحاديث واعجاز وقرآن كلها يتجاهلها ويفحط عند كلمة اقصى وادني واشغلنا بهالاسم اللي اكتشفه حضرة اسامة اينشتين قسم بالله هذا فضيحة على صحيفة عكاظ وعلى السعوديين — هدهد (@man1432h1) November 13, 2020

محام ومستشار قانوني

ويقول هالمعلومات

الله يرزقك عقل بس — مملكة الريال (@bosarh5) November 13, 2020

المشكلة مصدق نفسه وآكل مقلب بقوووة بدليل يسولف فيها بكل مكان وكل مرة يزداد قناعة واعتقاد ان كلامه صح الله يشفيه فضحنا — هدهد (@man1432h1) November 13, 2020

صورة الاسراء!!!!! — ⭕️ عمر الجمّال 🇮🇶 (@omaraljmmal) November 13, 2020

هو الحمد لله انه لا يقع في مؤخرة ولي امره لانه لا يستطيع حمايته. — Nourana (@Nourana09534130) November 13, 2020

الجدير ذكره، أن تقارير إعلامية عربية ودولية تؤكد اقتراب إعلان السعودية التطبيع مع إسرائيل مقابل ضمان صعود ولي العهد محمد بن سلمان لعرش المملكة وإقصاء معارضيه المقربين من الولايات المتحدة.

وفي أكثر من مناسبة أكد الرئيس الأمريكي الخاسر دونالد ترامب أن السعودية تستعد للتطبيع مع إسرائيل، في الوقت الذي سمحت فيه الرياض للطائرات الإسرائيلية عبور أجوائها والتحليق فوق مكة المكرمة.

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