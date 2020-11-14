عروس مصرية “قليلة أدب” تضع رأس عائلتها بالتراب بما فعلته مع عشيقها “ليلة الدخلة” وصدمت العريس!

شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية شمال مصر، واقعة غريبة من نوعها بعد أن أقدمت فتاة على الهرب من الكوافير ليلة دخلتها برفقة شاب إلى القاهرة.

وعرضت العروس أسرتها وعريسها لحرج شديد لما قامت به ليلة دخلتها، وحررت الأسرة محضراً لإثبات الواقعة بمركز شرطة السنطة.

وكانت الفتاة قد توجهت للكوافير استعدادا لحفل زفافها، وبعد مرور ساعات قليلة اكتشفت أسرتها هروبها برفقة شاب إلى القاهرة.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن مصدر أمنى مسئول أن الفتاة قامت بتصوير فيديوهات لها على برنامج الفيديوهات القصيرة “تيك توك” وتمكنت أسرتها من تحديد مكان تواجدها بالقاهرة.

وتوجهت العائلة إلى مركز الشرطة لتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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