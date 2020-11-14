“تحميلة فياغرا”.. “شاهد” ممثل لبناني شهير يصدم شركة “فايزر” مبتكرة لقاح كورونا بهذا الطلب!

طالب الممثل اللبناني يورغو شلهوب، شركة “فايزر” التي أعلنت إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بتصنيع تحميلة خاصة بالطبقة السياسية الحاكمة في لبنان.

وكتب يورغو شلهوب في منشور عبر “انستجرام”، رصدته “وطن”: “من عصفورية لبنان الكبير الى شركة pfizer المحترمة تحية وبعد، نتمنى عليكم انتاج وبشكل طارئ تحميلة فياغرا نووية وكبيرة، كبيرة جدا،عملاقة اذا أمكن”.

وتابع شلهوب منشوره الساخر: “لمعالجة عجز مسؤولينا المبجلين، المصونين عن “القيام” بواجبهم الوطني بأي شكل من الأشكال و عجزهم حتى عن “القيام” عن الكراسي وعجزهم بشكل عام عن أي قيامة تذكر بعدما قاموا بالفتك فينا”.

واستطرد: “لذا نرجو منكم تقييم و “تقويم” الوضع بأسرع وقت ممكن، لينتصبوا هؤلاء الأعضاء المتراخية والمترهلة ويرحلوا عنا”.

وختم شلهوب منشوره الساخر بملاحظتين، جاء في الأولى: “نرجو ان تكون هذه التحميلة النووية العملاقة بمثابة ثواب وعقاب للقضاء عليهم نهائياً و اعطاء الشعب العنيد ال ” Happy ending ” المستحقة”

أما الملاحظة الثانية، قال شلهوب فيها: “المجد ل Xanax.”، في إشارة للدواء الذي يستخدم لعلاج اضطرابات القلق المعتدلة والشديدة ونوبات الهلع والاكتئاب التي يُعاني منها المواطن اللبناني جراء مايعاني منه من أوضاع معيشية صعبة.

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يُذكر أن لبنان يعاني من أزمة إقتصادية حادة، وهي مستمرة منذ حوالي السنة، ارتفع معها سعر صرف الدولار من 1500 ليرة الى حوالي الـ10 آلاف ليرة لبنانية. مما أدى إلى إنخفاض القدرة الشرائية للعديد من المواطنين.

وأظهرت أرقام من إدارة الإحصاء الحكومية أن التضخم في لبنان، الذي تدهورت محنته منذ أن تخلف عن سداد دين سيادي في مارس. ارتفع إلى 89.74 بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 56.53 بالمئة في مايو.

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