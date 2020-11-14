بعدما كفروا الاخوان..” شاهد” مستشار بالديوان الملكي قرأ الفاتحة وقال لا تتبعوا الحوثيين وحزب الله لهذا السبب

في تطور خطير، وجهت المملكة العربية السعودية اتهاماً غير مسبوقاً لحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي، مؤكدةً أن الجماعتين المدعومتين من إيران تعملان على تهريب المخدرات للسعودية.

وقال المستشار الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، عبد الله بن محمد المطلق، إن حماية أبناء السعودية من الانحراف مسؤولية الجهات المختصة وهم أمانة في أعناق السلطات الحاكمة، مشدداً على خطورة الانحرافات الفكرية.

وأكد المطلق، أن من الضروري حماية الشباب من الانحرافات التي يزينها لهم دعاة الشر والضلال، ومن خطورة آفة المخدرات التي يقوم بتهريبها إلى السعودية أعداء المملكة من حزب الله أو الحوثيين، ويستهدفون الشباب السعودي لإفسادهم، وفق تعبيره.

وطلب من الأهالي السعوديين “الحديث مع أبنائهم، والحوار، والمصارحة، والمناقشة، وضرب الأمثال بمصير المخدوعين والمغرر بهم، وتوعيتهم بالمندسين ومنتحلي الأسماء في تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي، والذين يكتبون بأسماء سعودية وهمية، القحطاني، العتيبي، المطيري، الدوسري، إنما هم عملاء لمخابرات أجنبية، ويريدون الإيقاع بشباب هذا البلد”.

وأضاف: “من الانحرافات الأخلاقية محبة الفساد وعشق صفات المنحرفين، وتمني الوصول إلى الفواحش والمنكرات، والتي وقعت لبعض شبابنا، حتى أن بعض شبابنا وبناتنا، وهم قليل والحمد لله، تركوا هذا البلد وخرجوا إلى بلاد الفساد يظنون أن هناك حرية”.

وتابع: “لقد رأيناهم يعيشون عيشة بائسة حقيرة فقيرة بعد أن كانت عز ومكانة، والآن أصبحوا مشردين، أو أصبحت مشردة عند أناس لا يرحمونها، ضاعت ممتلكاتها وأخلاقها، ثم أصبحت مصدر قلق وأذى لأسرتها ووالديها”.

الجدير ذكره، أن السعودية تدعو كل دول العالم لتصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية ورحبت في أكثر من مناسبة بهذه الخطوة التي أقدمت عليها عدد من الدول الأوروبية.

وقبل عدة أيام هاجم زعيم الحزب، حسن نصر الله، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قائلاً، إنه مع خروج دونالد ترامب سقط أحد الأضلاع الثلاثة لصفقة القرن التي يمثلها إلى جانبه نتنياهو ومحمد بن سلمان.

وقال نصر الله إن ولي العهد السعودي هو الأكثر قلقاً بين قادة المنطقة من فوز بايدن، مشيراً إلى انتقادات بايدن للسياسات السعودية خلال حملته الانتخابية.

ودعا نصرالله إلى “الالتزام بأقصى درجات الحذر والاستعداد” بعد إقالة ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر، قائلا إن هناك أنباء تتردد عن أن ترامب قد يتخذ قرارا بعمل عسكري خارجي بعد خسارته أو قد يستعين بالجيش داخليا إذا اندلعت مظاهرات وأعمال شغب بسبب الانتخابات.

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