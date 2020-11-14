هرب كالفأر.. “شاهد” ما قال صحفي أمريكي لترامب حتى جعله يترك المنصة ويهرب!

صدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جمهور الصحفيين خلال أول مؤتمر صحفي له منذ الإعلان الرسمي عن خسارته في الانتخابات الرئاسية وتفوق جو بايدن بالهروب من سؤال يتعلق بنتائج الانتخابات.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، صحفي يسأل ترامب لقد خسرت الانتخابات فهل ستعترف بهزيمتك؟، الأمر الذي دفع ترامب لترك منصة المؤتمر الصحفي وغادر من فوره المنصة هرباً من السؤال، الأمر الذي دفع الصحفي لتكرار السؤال وبصوت أعلى.

صحفي يسأل ترامب خلال ندوة صحفية : لقد خسرت الانتخابات فهل ستعترف بهزيمتك؟ pic.twitter.com/El1y71ijgI — مباشر نيوز (@mobashernewss) November 14, 2020

وأمس الجمعة، رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بمعطيات نتائج الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها مع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، معتبراً أن الوقت سيكشف من سيشغل المكتب البيضاوي.

وأوضح ترامب، في أول كلمة علنية ألقاها منذ أسبوع وتحدث فيها عن جائحة فيروس كورونا: “مهما يحدث في المستقبل، والرب أعلم أي إدارة ستكون هناك، والوقت سيكشف ذلك لنا، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن هذه الإدارة لن تلجأ إلى الإغلاق”.

وقال ترامب إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحاً لجميع المواطنين في الولايات المتحدة في أبريل المقبل، وسط ارتفاع هائل بعدد الإصابات اليومية الجديدة بالمرض الفتاك، مضيفاً أنه يتوقع الحصول على إذن استخدام طارئ للقاح فايزر “قريباً جداً”.

من جانبها، قالت شركة “فايزر” إنها تتوقع التصريح عن بيانات السلامة المطلوبة الأسبوع المقبل، وإنه يمكنها بعد ذلك التقدم بطلب للحصول على تصريح باستخدام اللقاح.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن تلقى ترامب تحديثاً بشأن ما تعرف بـ”عملية السرعة القصوى” من أجل توفير لقاح فيروس كورونا.

وأصبح النقد الموجّه لاستجابة إدارة ترامب للفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 235 ألف أمريكي، قضية أساسية استخدمها الديمقراطيون قبيل الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر الجاري.

وأعلن المرشح الديمقراطي بايدن، السبت الماضي، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن “اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد”.

فيما اتهم ترامب الحزب الديمقراطي بسرقة الانتخابات، مشككاً في عمليات فرز الأصوات، والتي أشار إلى تضمنها أصواتاً غير قانونية، في إشارة إلى الأصوات التي وصلت عبر البريد بعد يوم الانتخابات، والتي تم احتسابها ضمن الأصوات ورجحت كفة الديمقراطي جو بايدن في عدة ولايات.

وتشير المعطيات الحالية التي نشرتها وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة الانتخابات الأمريكية إلى انتصار واضح لبايدن، الذي حصل حتى الآن على 306 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضواً، بينما حصد ترامب، حسب التوقعات، دعم 232 منهم فقط، لكن النتائج الرسمية للسباق لم تعلن بعد.

الجدير ذكره، أن ترامب أكد في أكثر من مناسبة أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية قبل ضمان فرز عادل لأصوات الناخبين، فيما قدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

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