جبران باسيل وميشال عون
جبران باسيل وميشال عون
الهدهد

“شاهد” ماذا فعل جبران باسيل وميشال عون مع الممثلة الاباحية ميا خليفة بعد أن فضحتهم

كتب Author 2
0

كشفت نجمة الأفلام الإباحية السابقة، ، عن أن وزير الخارجية اللبناني السابق ، قام بحظر حسابها عبر “انستجرام”.

 

ونشرت لبنانية الأصل ميا خليفة عبر خاصية “الستوري” في حسابها عبر “انستجرام” صورة توثق خلالها حظر باسيل لها، ومثله فعل الرئيس اللبناني ميشال عون.

 

وفيما لم يتضح سبب قيام باسيل بهذه الخطوة، إلا أن تغريدات ميا خليفة في الأيام الأخيرة ضده عبر حسابها في تويتر قد تكون السبب.

 

فقد أعادت ميا خليفة نشر تغريدة باسيل التي كتب فيها: ” لا اخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني… ولا أُنقذ نفسي ليَهلك . اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا : كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم … لنبقى”، وعلقت عليها ساخرة: “احزم أمتعتك يا إرهابي”.

 

وبعدما أدرجت واشنطن باسيل على قائمة العقوبات، واتهمته بالفساد. وقالت إن لديه علاقة وثيقة مع “”.، علقت ميا بتغريدة عبر “تويتر” قالت فيها: “صباح الخير للجميع ما عدا المُعاقب حديثاً جبران باسيل”.

 

وتفاعلت ميا خليفة لأول مرة مع بلادها بعد انفجار مرفأ في 4 أغسطس آب الماضي، الذي راح ضحيته 200 شخص على الأقل وما يزيد عن 6 آلاف جريح.

 

وحينها طالبت ميا خليفة جمهورها بدعم لبنان، وطرحت بنفسها نظارتها الشخصية في مزاد علني عبر موقع eBay ، في محاولة لجمع تبرعات لصالح الصليب الأحمر اللبناني، للمساهمة في دعم جهوده خلال تداعيات الانفجار.

 

واعتادت ميا توجيه انتقادات إلى النخبة السياسية، وحين دعت الجميع إلى التبرع والوقوف مع لبنان بأي شيء يستطيعونه، قالت: “شاركوا أو تبرعوا أو افعلوا أي شيء، لأن الحكومة اللبنانية عاجزة”.

 

وأضافت: “يا إلهي لا أفهم لماذا أكره الشرطة لهذه الدرجة”

 

وعلقت ميا التي ظهرت منهارة على الفيديو حينها: “تباً للشرطة، وتباً لحزب الله، أعيدوا لبنان إلى الشعب”.

 

وكتبت: ” ألعاب نارية! من هو أكثر خزي في نظر الله أنا أو حزب الله؟ أنتم مقرفون والشعب اللبناني يستحق الأفضل”.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” لبنانيون “سفلة” يعتدون على إمام مسجد جبيل ويسخرون من…

حياتنا

بعد انفجار بيروت المدمر.. “شاهد” مخلوق فضائي يظهر في شوارع لبنان ويثير…

الهدهد

تصريح ولي العهد يثير جدلاً واسعاً.. ابن سلمان حاول تقليد الأمير تميم لكنه فشل وصدم…

الهدهد

توقف باللحظة الأخيرة.. صحيفة عبرية تكشف تفاصيل مخطط سري خطير كانت ستنفذه إسرائيل في…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.