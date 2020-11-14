“شاهد” ماذا فعل جبران باسيل وميشال عون مع الممثلة الاباحية ميا خليفة بعد أن فضحتهم

كشفت نجمة الأفلام الإباحية السابقة، ميا خليفة، عن أن وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، قام بحظر حسابها عبر “انستجرام”.

ونشرت لبنانية الأصل ميا خليفة عبر خاصية “الستوري” في حسابها عبر “انستجرام” صورة توثق خلالها حظر باسيل لها، ومثله فعل الرئيس اللبناني ميشال عون.

وفيما لم يتضح سبب قيام باسيل بهذه الخطوة، إلا أن تغريدات ميا خليفة في الأيام الأخيرة ضده عبر حسابها في تويتر قد تكون السبب.

فقد أعادت ميا خليفة نشر تغريدة باسيل التي كتب فيها: ” لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني… ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان. اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا : كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم … لنبقى”، وعلقت عليها ساخرة: “احزم أمتعتك يا إرهابي”.

وبعدما أدرجت واشنطن باسيل على قائمة العقوبات، واتهمته بالفساد. وقالت إن لديه علاقة وثيقة مع “حزب الله”.، علقت ميا بتغريدة عبر “تويتر” قالت فيها: “صباح الخير للجميع ما عدا المُعاقب حديثاً جبران باسيل”.

Good morning to everyone except the newly sanctioned @Gebran_Bassil 🥰 — Mia K. (@miakhalifa) November 6, 2020

وتفاعلت ميا خليفة لأول مرة مع بلادها بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس آب الماضي، الذي راح ضحيته 200 شخص على الأقل وما يزيد عن 6 آلاف جريح.

وحينها طالبت ميا خليفة جمهورها بدعم لبنان، وطرحت بنفسها نظارتها الشخصية في مزاد علني عبر موقع eBay ، في محاولة لجمع تبرعات لصالح الصليب الأحمر اللبناني، للمساهمة في دعم جهوده خلال تداعيات الانفجار.

واعتادت ميا توجيه انتقادات إلى النخبة السياسية، وحين دعت الجميع إلى التبرع والوقوف مع لبنان بأي شيء يستطيعونه، قالت: “شاركوا أو تبرعوا أو افعلوا أي شيء، لأن الحكومة اللبنانية عاجزة”.

وأضافت: “يا إلهي لا أفهم لماذا أكره الشرطة لهذه الدرجة”

وعلقت ميا التي ظهرت منهارة على الفيديو حينها: “تباً للشرطة، وتباً لحزب الله، أعيدوا لبنان إلى الشعب”.

الشهيرة "مايا خليفة" تفقد السيطرة وتبكي بسبب تفجيرات لبنان في العاصمة #بيروت pic.twitter.com/Fohe5Eljfi — Celebs World (@Celebrities_Wo) August 5, 2020

وكتبت: ” ألعاب نارية! من هو أكثر خزي في نظر الله أنا أو حزب الله؟ أنتم مقرفون والشعب اللبناني يستحق الأفضل”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك