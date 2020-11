“شاهد” ماذا فعل جبران باسيل وميشال عون مع الممثلة الاباحية ميا خليفة بعد أن فضحتهم

كشفت نجمة الأفلام الإباحية السابقة، ميا خليفة، عن أن وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، قام بحظر حسابها عبر “انستجرام”.

ونشرت لبنانية الأصل ميا خليفة عبر خاصية “الستوري” في حسابها عبر “انستجرام” صورة توثق خلالها حظر باسيل لها، ومثله فعل الرئيس اللبناني ميشال عون.

وفيما لم يتضح سبب قيام باسيل بهذه الخطوة، إلا أن تغريدات ميا خليفة في الأيام الأخيرة ضده عبر حسابها في تويتر قد تكون السبب.

فقد أعادت ميا خليفة نشر تغريدة باسيل التي كتب فيها: ” لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني.. ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان. اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا : كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم .. لنبقى”، وعلقت عليها ساخرة: “احزم أمتعتك يا إرهابي”.

Pack it up, terrorist. https://t.co/yTiND4lMO1

وبعدما أدرجت واشنطن باسيل على قائمة العقوبات، واتهمته بالفساد. وقالت إن لديه علاقة وثيقة مع “حزب الله”.، علقت ميا بتغريدة عبر “تويتر” قالت فيها: “صباح الخير للجميع ما عدا المُعاقب حديثاً جبران باسيل”.

Good morning to everyone except the newly sanctioned @Gebran_Bassil 🥰

— Mia K. (@miakhalifa) November 6, 2020