“شاهد” ماذا حصل حينما عاد هذا الزوج الى منزله فوجد زوجته عارية تخونه مع عشيقها!!

انتشر على شبكات التواصل الإجتماعي، فيديو، يُظهر ما قال مغرّدون إنها لحظات ضبط زوج مكسيكي زوجته وهي تخونه مع عشيقها في منزلهما.

ويبدو أنّ الزوج عاد إلى زوجته حاملاً لها باقة ورد، لكنه تفاجأ بخيانتها له .

وفي الفيديو المتداول -الذي لم يتسن التأكد من صحته- تظهر الزوجة وهي تلفّ جسدها بـ”منشفة الإستحمام”، وتحاول منع زوجها من الصعود الى الشقة، بينما كان العشيق الذي ظهر يرتدي “شورت” أزرق اللون، يحاول الهرب.

وبعد لحظات من صعود الزوج الى الدرج للوصول الى الشقة، قفز العشيق من على “درابزين” الى الارض وفرّ خارج المنزل.

وحينما اكتشف الزوج هروب العشيق، سارع الى ملاحقته في الشارع محاولا القبض عليه، في حين كانت الزوجة تحاول منعه وإجباره على الهدوء والعودة الى الشقة.