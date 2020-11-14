ملابس عارية ورقص وأحضان ساخنة.. “شاهد” الفيديو الذي أشعل الأزمة بين تامر حسني وبسمة بوسيل!

تداولت حسابات فنية، فيديو للفنان المصري تامر حسني، وقالت إنه سبب طلاقه من زوجته الفنانة ومصممة الأزياء المغربية، بسمة بوسيل.

وظهر تامر حسني بالفيديو المتداول، الذي رصدته “وطن”، وهو في سهرة ليلية محاطاً بفتيات بملابس جريئة، ويرقص ويغني وسطهن، ثم التقط الصور معهن، وإحداهن احتضنته بطريقة جريئة.

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وتفاوتت ردود أفعال المُتابعين حول الفيديو، منهم من ألقى باللوم على تامر حسني، ورأوا أنه كان يجب أن يحترم مشاعر زوجته ويتجنب هذه التصرفات، بينما أشار آخرون إلى أن هذه هي حياة الفنان، ومن الطبيعي أن يُحاط بالفتيات ويجب على بسمة بوسيل أن تُقدر ذلك وتتفهم.

وكانت بسمة بوسيل، قد فاجأت الجميع بإعلان انفصالها عن النجم تامر حسني، وكتبت عبر “ستوري إنستجرام”: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور”.

وأضافت: “أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة… بالتوفيق”.

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