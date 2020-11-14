بعد الشيخ “السافل”.. “شاهد” السعودي “برستيج” يظهر في وضع حميمي مع فتاة ويثير جدلاً واسعاً

فجر نجم “البيقو” السعودي الذي يُطلق على نفسه اسم “برستيج”، موجة غضب واسعة في المملكة، بعد ظهوره بمقطع فيديو فاضح مع فتاة مجهولة حرص على إخفاء وجهها.

وظهر “برستيج” بالفيديو الذي نشره عبر منصة “البيقو” للفيديوهات المباشرة، وهو يحتضن الفتاة التي كان جزءاً من جسدها مكشوفاً وظاهراً بالكاميرا، وبدأ يسألها عن نفسه لتتغزل به قائلة: “برستيج أحسن واحد في الدنيا، وأطيب إنسان في الدنيا”.

واستكمل الثنائي وصلة الغزل الفاضحة حين سألها “برستيج”: “من أي ناحية؟”، فتجيب: “من كل النواحي، احتواني ودلعني وما قصر علي بشيء، الله يسعده دنيا وآخرة، واللي يتكلم عنه ياكلون هوا، يغارون”.

واستنكر الناشطون تصرف “برستيج”، ورأوا أن مافعله مجاهرة بالمعصية، ودعوة صريحة إلى إقامة العلاقات المحرمة.

نرجو من السلطه محاسبه هذه الشخص يجاهر باالمعصيه #برستيج_يجاهر_بالمعصيه pic.twitter.com/NjREdZxyWv — خالد (@LkYSwZwXEmaAONq) November 14, 2020

#برستيج_يجاهر_بالمعصيه مدري وين الفخر والمرجله يوم تصور مع عاهره ؟!!!

الاشكال هذي لاتمت للرجوله بأي صله

الطعوس هذي متى يخلصون !! pic.twitter.com/RZ8bkI5SMR — bndr (@bndr_c11) November 14, 2020

وتصدر وسم #برستيج_يجاهر_بالمعصيه التريند الأول في المملكة، طالب خلاله المغردون النائب العام بسرعة التحرك ضده، كون المملكة لا زالت تحكم بقوانين الشريعة الإسلامية، وذلك بتهمة تسهيل العلاقات المحرمة ومحاولة شرعنتها.

#برستيج_يجاهر_بالمعصيه@bip_ksa معالي النائب العام : وفقا لقوانين المملكه العربيه السعوديه والتي تطبق الشريعة الإسلاميه نطالب بمعاقبة الشاب والفتاة الذين خرجوا في الفيديو للأسباب التاليه ١- المجاهرة بمعصية الله عز وجل

٢- تسهيل العلاقات المحرمه للمراهقين ومحاوله شرعنتها pic.twitter.com/5tWDwmPGNs — رجل من ذريه آدم / أمـــــاتول (@amatol5077) November 14, 2020

نرجو من السلطه محاسبه هذه الشخص في برنامج بيبو لايف #برستيج_يجاهر_بالمعصيه pic.twitter.com/8HagP9YTdA — خالد (@LkYSwZwXEmaAONq) November 14, 2020

وجييه الدياثة الله يقرض هذي الاشكال #برستيج_يجاهر_بالمعصيه pic.twitter.com/pO6hXq2a7g — Ahmad X (@AhmadX03954298) November 14, 2020

ي الهيس يالهرباد يالنذل ي الذيخ

ي الضبعه العرجاء حمار القوايل :#برستيج_يجاهر_بالمعصيه pic.twitter.com/WFSisRVoqu — ﮼كحيلان (@ka_r181) November 14, 2020

#برستيج_يجاهر_بالمعصيه

البعض مايعرف ربه غير اذا طاح في مصيبه ؟؟ يخاف من الناس ولا يخاف من ربه

منزل المقطع سناب ويقول كيف تطلعون عليه 🤦🏻‍♂️😅😅 pic.twitter.com/qaJMgvTc6Y — ‏sultan 🇸🇦 (@_sos999) November 14, 2020

#برستيج_يجاهر_بالمعصيه

ياخي استح على وجهك تسوي الحركات ذي قدام الله وخلقه اقل شيء احترم زلفك pic.twitter.com/JTHo9Mna7j — hammoudalsalami (@hammoudalsalami) November 14, 2020

#برستيج_يجاهر_بالمعصيه

اتمنى محاسبتهم او حضر البيقو لانه مدرسه في الفساد pic.twitter.com/7q5fcTSC8I — mobarak (@cxx322) November 14, 2020

جاء ذلك تزامناً مع صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو أظهر شيخاً سعودياً وهو يتحرش بسيدة منتقبة في فيديو فاضح أثار موجة غضب واسعة من حالة الانفتاح التي وصلت لها المملكة العربية السعودية.

وحسب الفيديو الذي رصدته، فقد بدى الشيخ السعودي والمرأة المنتقبة وهما يتغزلان ببعضهما البعض حيث قام بإزالة جزء من النقاب عن صدرها ليظهره أمام الكاميرا ويتحسسه، وسط ضحكاتهما الأمر الذي أثار استياءً لدى رواد مواقع التواصل.

رؤية ٢٠٣٠ 🇸🇦🇸🇦 في عهد بن سلمان 😑😑😑 pic.twitter.com/SJv0OTVDyO — خالد رشيد (@khalidrashud506) November 12, 2020

يُذكر أن نظام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعمد اعتقال الدعاة والمشايخ، في حين يسعى وفق رؤيته لإظهار السعودية بشكل منفتح أكثر، وذلك بعد استحداث هيئة الترفيه التي يترأسها تركى آل الشيخ.

وتعيش السعودية عصراً من الاضطهاد للحقوق والحريات فيما يُسمح بالأرض التي تعتبر مهد ديانة الإسلام بشرب الخمر والزنا وأفعال الفجور التي لم تكن في المملكة قبل عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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