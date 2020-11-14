السعودي برستيج
السعودي برستيج
حياتنا

بعد الشيخ “السافل”.. “شاهد” السعودي “برستيج” يظهر في وضع حميمي مع فتاة ويثير جدلاً واسعاً

كتب Author 2
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فجر نجم “” السعودي الذي يُطلق على نفسه اسم “”، موجة غضب واسعة في المملكة، بعد ظهوره بمقطع فيديو فاضح مع فتاة مجهولة حرص على إخفاء وجهها.

 

وظهر “برستيج” بالفيديو الذي نشره عبر منصة “البيقو” للفيديوهات المباشرة، وهو يحتضن الفتاة التي كان جزءاً من جسدها مكشوفاً وظاهراً بالكاميرا، وبدأ يسألها عن نفسه لتتغزل به قائلة: “برستيج أحسن واحد في الدنيا، وأطيب إنسان في الدنيا”.

 

واستكمل الثنائي وصلة الغزل الفاضحة حين سألها “برستيج”: “من أي ناحية؟”، فتجيب: “من كل النواحي، احتواني ودلعني وما قصر علي بشيء، الله يسعده دنيا وآخرة، واللي يتكلم عنه ياكلون هوا، يغارون”.

 

واستنكر الناشطون تصرف “برستيج”، ورأوا أن مافعله مجاهرة بالمعصية، ودعوة صريحة إلى إقامة العلاقات المحرمة.

 

 

وتصدر وسم #برستيج_يجاهر_بالمعصيه التريند الأول في المملكة، طالب خلاله المغردون النائب العام بسرعة التحرك ضده، كون المملكة لا زالت تحكم بقوانين الشريعة الإسلامية، وذلك بتهمة تسهيل العلاقات المحرمة ومحاولة شرعنتها.

 

 

جاء ذلك تزامناً مع صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو أظهر شيخاً سعودياً وهو يتحرش بسيدة منتقبة في فيديو فاضح أثار موجة غضب واسعة من حالة الانفتاح التي وصلت لها المملكة العربية .

 

وحسب الفيديو الذي رصدته، فقد بدى الشيخ السعودي والمرأة المنتقبة وهما يتغزلان ببعضهما البعض حيث قام بإزالة جزء من النقاب عن صدرها ليظهره أمام الكاميرا ويتحسسه، وسط ضحكاتهما الأمر الذي أثار استياءً لدى رواد مواقع التواصل.

 

 

يُذكر أن نظام ولي العهد السعودي تعمد اعتقال الدعاة والمشايخ، في حين يسعى وفق رؤيته لإظهار السعودية بشكل منفتح أكثر، وذلك بعد استحداث هيئة الترفيه التي يترأسها تركى آل الشيخ.

 

وتعيش السعودية عصراً من الاضطهاد للحقوق والحريات فيما يُسمح بالأرض التي تعتبر مهد ديانة الإسلام بشرب الخمر والزنا وأفعال الفجور التي لم تكن في المملكة قبل عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

 

 

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