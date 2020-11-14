“شاهد” إعلامي كويتي: ضبطتني والدتي متلبساً مع شمس الكويتية وضربتي بـِ”النعال” أمام المارة!

اعترف الإعلامي الكویتي مشاري بویابس بأنّه “حلم” بالفنانة شمس الكویتیة.

وقال في فيديو عبر سناب شات:”یجب أن أتخلص من النوم في وقت الظھر لأنني أحلم بھذه الفترة بأحلام عجیبة، فالیوم حلمت أنني متزوج من الفنانة شمس الكویتیة”.

وأضاف: “سافرت مع شمس الكویتیة إلى شھر العسل، وأمسكت بنا والدتي متلبسین”، متابعًا أن والدتھ لاحقتھ بالضرب بـ”النعال”، وتوبیخھ أمام المارة.

وتابع: “في ساعة وربع بسبب ھذا الحلم أصبح لدینا تفكك أسري، وحین استیقظت من النوم، أردت أن أھاتف والدتي وأعتذر لھا”.

وتفاعل مستخدمو التواصل الاجتماعي مع المقطع حیث انقسموا فیما بینھم بشأن شمس الكویتیة.

واعتبر البعض أن مشاري بویابس قصد التقلیل من شأنھا ولا تلیق بھ لذلك رفضتھا والدتھ، بینما تطرق آخرون إلى التعلیق على الأمر بطریقة طریفة وساخرة وطالبوه بالتخفیف من تناول الطعام قبل النوم،

فیما قال البعض إنھ معجب بشمس الكویتیة ویرغب بالزواج بھا ولكنھ یجس النبض من بعید.