“وقتها كنت تجمع ريش الدجاج”.. “شاهد” علا الفارس “تلجم” حساباً سعودياً طلب هذه الصور لها بعدما فضحت أسياده!

سخرت الإعلامية الأردنية علا الفارس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية، من حساب إخباري سعودي عبر “تويتر”، طرح على مُتابعيه سؤالاً يخصها، في محاولة فاشلة لاستفزازها بعد تعليقها على خبر “السعودية تدرس إطلاق سراح ناشطات نسويات”.

وكتب حساب “موجز الأخبار” تغريدة كتب فيها: ” مين عنده صورة لعلا فارس قبل فلوس السعودية؟”، في إشارة إلى عملها سابقاً في MBC.

مين عنده صورة لعلا فارس قبل فلوس السعودية ؟ @OlaAlfares — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) November 11, 2020

فما كان من علا الفارس إلا أن أعادت التغريدة، وعلقت: “حساب أخبار سعودي موثق يتابعه 4 مليون يترك كل شؤون البلاد و يوجه سؤال وجيه للمواطن السعودي”.

حساب اخبار سعودي موثق يتابعه ٤ مليون يترك كل شؤون البلاد و يوجه سؤال وجيه للمواطن السعودي … 🤷‍♀️ https://t.co/9dX0QooQaa — عُلا الفارس (@OlaAlfares) November 12, 2020

ثم عادت علا الفارس و”لجمت” الحساب بنشر صورة لها من طفولتها وعلقت كاتبة: “تفضل في حضن المربية الخاصة عام 1986، وقتها حضرتك كانت هوايتك تجمع ريش الدجاج اتوقع”.

وتابعت: “الحمدلله ما أخذت غير راتبي مقابل جهدي ولا منة لأحد علي وقد غاب عنك أني عملت لمدة عامين دون أن اتقاضى دولار واحدا حبا بالمهنة وتقديرا للفرصة، مودتي واحترامي للشعب السعودي الأصيل لا أنت”.

تفضل في حضن المربية الخاصة عام ١٩٨٦ وقتها حضرتك كانت هوايتك تجمع ريش الدجاج اتوقع،الحمدلله ما اخذت غير راتبي مقابل جهدي ولا منة لأحد علي وقد غاب عنك اني عملت لمدة عامين دون ان اتقاضى دولار واحدا حبا بالمهنة وتقديرا للفرصه ، مودتي واحترامي للشعب السعودي الاصيل لا انت pic.twitter.com/JGKXYuLWBp — عُلا الفارس (@OlaAlfares) November 12, 2020

جاء ذلك الهجوم إثر تعليق علا الفارس على خبر “السعودية تدرس إطلاق سراح ناشطات نسويات بينهن لجين الهذلول قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة”، حيث أعادت نشره وعلقت ساخرة: “بركاتك يا بايدن”، ما أثار غضب الناشطين السعوديين ضدها.

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