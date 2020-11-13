سفالة منقطعة النظير.. “شاهد” ماذا فعلت السلطات المصرية مع عائلة محمد حسني الذي أحرق نفسه في ميدان التحرير!

أثارت السلطات المصرية، موجة غضب واسعة، بما أقدمت عليه لتشويه صورة الموظف في البنك المصري لتنمية الصادرات، محمد حسني والذي أقدم على حرق نفسه، امس الخميس، في ميدان التحرير وسط القاهرة.

وأجبرت السلطات المصرية عائلة الرجل الذي أقدم على حرق نفسه بميدان التحرير، على الخروج بمقطع فيديو للهجوم على والدهم، واتهامه بأنه مريض نفسي ويعاني من مشاكل واضطرابات عقلية.

وحسب مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، أظهرت عائلة المواطن المصري محمد حسني وهي ترتعد خوفاً خلال تسجيل أحاديث لهم يُهاجمون فيها والدهم، حيث ظهر نجله الصغير وزوجته وهم يكيلون له الاتهامات بشأن صحته العقلية والنفسية.

اعتراف الست زوجة الراجل اللي هبت منه النهاردة في #ميدان_التحرير pic.twitter.com/m6uXO8iOP6 — Hend Tarek (@HendTar11059938) November 12, 2020

اعتراف الواد ابن الراجل اللي هبت في دماغه النهاردة في التحرير #ميدان_التحرير https://t.co/IdMdBurpRH — Hend Tarek (@HendTar11059938) November 12, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع مقطع الفيديو معبرين عن استنكارهم للحال الذي وصلت إليه مصر، وسط اتهامات للنظام المصري بممارسة العنف والقسوة تجاه المواطنين، علاوة على تسببه في تردي الأوضاع الاقتصادية.

لو لاحظتوا معايا هتلاقوا نفس المسلسل والاخراج ونفس الكرسي ونفس الاباجوره قعدوهم بالدور

حسبنا الله ونعم الوكيل#ميدان_التحرير pic.twitter.com/jO5x8SbGDU — د.مـصـــــــــــــــرى (@ma_sry_D) November 12, 2020

حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم — Tefa alostwra (@TAlostwra) November 13, 2020

ان لم يكن هذا هو الظلم فما الظلم إذن؟ — فارس بلا جواد (@Mostafa31884012) November 13, 2020

كرسى الاعتراف . حسبى الله ونعم الوكيل — Samir Mumeh (@Samir_mumeh) November 13, 2020

وأمس الخميس، قالت مصادر أمنية مصرية، إن رجلاً أشعل النار في نفسه في ميدان التحرير بالقاهرة، مشيرةً إلى أنه يعالج من حروق أصيب بها في مستشفى بالعاصمة.

وأفاد مصدر بمديرية أمن القاهرة أن الرجل خاضع للحراسة في مستشفى محلي، حيث أبلغ مسؤولون أنه يعمل في الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما أفادت وكالة “رويترز” بأنه لم يرد بعد تعليق رسمي على الواقعة.

وفي تسجيلات مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الرجل وهو يشعل النار في نفسه بينما يسير على امتداد شارع ثم في الميدان، شاكيا من فساد مزعوم، حيث أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الرجل يعمل موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات.

موظف بالجهاز المركزى للمحاسبات يحرق نفسه علي الهواء مباشرة بعد كشفه فساد النظام..

فهل يفيق الشعب الغافل من غيبوبته بعد ان ضحي هذا المواطن حياته من اجله؟ #ميدان_التحرير pic.twitter.com/i8iANL0Lyl — mohamed💪 abdelrahman👈 (@mohamed23404202) November 12, 2020

وبدأ الرجل، الذي كان يرتدي سترة وربطة عنق، الصياح قبل أن يشعل النار في ملابسه، حيث ظهر في تسجيل مصور آخر التقط من شرفة مطلة على الميدان حراس أمن ومارة يهرعون لإطفاء النار بالمياه والملابس.

فيديو المواطن المصري اللي حرق نفسه في ميدان التحرير

بعد ما اتلموا عليه وكانوا عاوزين يقبضوا عليه عشان زعق

وقال باعلي صوته ااااااااااه ,. وحسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/jU6PEvuqQE — Docromaty (@Emaratoon) November 12, 2020

وتشدد السلطات الأمن في ميدان التحرير، الذي كان مركزا للمظاهرات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

الجدير ذكره، أن نظام السيسي يقمع الآراء المعارضة للسلطات الحاكمة، كما أنه تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، حيث يواجه اتهامات بالتسبب بغلاء الأسعار وتعويم الجنيه المصري أمام الدولار.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك