عائلة المصري محمد حسني
عائلة المصري محمد حسني
الهدهد

سفالة منقطعة النظير.. “شاهد” ماذا فعلت السلطات المصرية مع عائلة محمد حسني الذي أحرق نفسه في ميدان التحرير!

كتب وطن
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أثارت ، موجة غضب واسعة، بما أقدمت عليه لتشويه صورة الموظف في ، والذي أقدم على حرق نفسه، امس الخميس، في وسط .

 

وأجبرت السلطات المصرية عائلة الرجل الذي أقدم على حرق نفسه بميدان التحرير، على الخروج بمقطع فيديو للهجوم على والدهم، واتهامه بأنه مريض نفسي ويعاني من مشاكل واضطرابات عقلية.

 

وحسب مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، أظهرت عائلة المواطن المصري محمد حسني وهي ترتعد خوفاً خلال تسجيل أحاديث لهم يُهاجمون فيها والدهم، حيث ظهر نجله الصغير وزوجته وهم يكيلون له الاتهامات بشأن صحته العقلية والنفسية.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع مقطع الفيديو معبرين عن استنكارهم للحال الذي وصلت إليه ، وسط اتهامات للنظام المصري بممارسة العنف والقسوة تجاه المواطنين، علاوة على تسببه في تردي الأوضاع الاقتصادية.

 

وأمس الخميس، قالت مصادر أمنية مصرية، إن رجلاً أشعل النار في نفسه في ميدان التحرير بالقاهرة، مشيرةً إلى أنه يعالج من حروق أصيب بها في مستشفى بالعاصمة.

 

وأفاد مصدر بمديرية أمن القاهرة أن الرجل خاضع للحراسة في مستشفى محلي، حيث أبلغ مسؤولون أنه يعمل في الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما أفادت وكالة “رويترز” بأنه لم يرد بعد تعليق رسمي على الواقعة.

 

وفي تسجيلات مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الرجل وهو يشعل النار في نفسه بينما يسير على امتداد شارع ثم في الميدان، شاكيا من مزعوم، حيث أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الرجل يعمل موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات.

 

وبدأ الرجل، الذي كان يرتدي سترة وربطة عنق، الصياح قبل أن يشعل النار في ملابسه، حيث ظهر في تسجيل مصور آخر التقط من شرفة مطلة على الميدان حراس أمن ومارة يهرعون لإطفاء النار بالمياه والملابس.

 

وتشدد السلطات الأمن في ميدان التحرير، الذي كان مركزا للمظاهرات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

 

الجدير ذكره، أن نظام السيسي يقمع الآراء المعارضة للسلطات الحاكمة، كما أنه تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، حيث يواجه اتهامات بالتسبب بغلاء الأسعار وتعويم الجنيه المصري أمام الدولار.

 

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