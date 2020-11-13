كويتية “أخت رجال” رفضت مغادرة مجمع تجاري قبل أن تفضح ما فعله بها مصري “سافل”!

رفضت فتاة كويتية أن تغادر مجمعاً كانت متواجدة فيه وتعرضت بداخله للتحرش دون أن يتم القبض على المتحرش، وهو وافد مصري.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن عمليات وزارة الداخلية تلقت اتصالاً من مواطنة 21 عاما أكدت فيه تعرضها للتحرش والفعل الفاضح من قبل وافد مصري.

وعلى إثر البلاغ انتقلت إحدى دوريات النجدة إلى موقع البلاغ وتم توقيف الوافد. وبمواجهته نفى في بداية التحقيقات ما صدر منه.

وبعد الاستعانة بكاميرات المجمع، أظهرت الفعل الخادش الذي قام به الوافد المصري،

ما اضطره للاعتراف والاقرار بفعلته.

وتم التواصل مع وكيل النائب العام الذي أمر باحتجازه داخل النظارة وتوجيه تهمة جنائية وهي

“هتك عرض أنثى” والقيام بتصرفات خادشة، مع عرضه على النيابة يوم الاحد.

شاهد أيضا : “شاهد” رانيا يوسف اشتاقت “للتحرش” وهذا ما نشرته وجعلت المعلقين يتحرشون بها!

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك