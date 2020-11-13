“كل مافعلته أنني دهنت قدمي بمُرطب”.. “شاهد” سارة الكندري تنهار بعد حُكم سجنها وهروبها إلى تركيا!

ظهرت الفاشينستا الكويتية سارة الكندري في حالة انهيار تام بعد الحكم بسجنها عامين وإبعاد زوجها عن البلاد لقيامهما بأعمال غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت سارة الكندري بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” أثناء تواجدها في تركيا، ورصدته “وطن”، وهي تبكي بطريقة هستيرية ومنهارة، وتتساءل: “ماذا فعلت أنا وماهي قضيتي؟ أنني أمسكت بكريم مُرطب ودهنت قدمي به؟ وأصبحت قضية؟ أما التي ترتدي ملابس قصير وتُظهر فخذيها، لم يحاسبها أحد ولم يتعرض لها أحد، مع أنها غير كويتية، أما ابنة الديرة يتم أكل حقها”.

وتابعت سارة الكندري: “هل ستسجلوا عليا قضية أخرى بكلامي؟ ليس مهماً لأنكم أكلتم حقي ولم يأت أحد لي به”.

ولمحت سارة الكندري إلى ابتزازها قائلة: “دخلوا لي وقالوا إما أن تعتزلي أو سنقوم بسجنك، لن تكون الأمور كما تريدون، احترمنا ومازلت أقول إن القانون على رأسي ولكن القانون يُطبق على أناس معينة فقط”.

واستطردت: “إذا لا تريدوننا بالكويت أخبرونا بذلك، أنني ككويتية لا يحق لي العيش ببلدي، أين أتجه وأين سأذهب؟ إذا كنت بنت الكويت وليس لي حق بها، والوافدة تعيش أفضل مني”.

بعد الحكم عليها بالسجن وهروبها الى تركيا "سارة الكندري" منهارة بالبكاء: أنا شنو سويت pic.twitter.com/Bjh2nPgoHw — WHR (@whrumor) November 13, 2020

واسترجعت سارة الكندري حجزها وابنتها وزوجها في النظارة، وقالت: “لماذا رميتم ابنتي في النظارة وفرشت لها فراشاً بالية ووضعتها بالحجز وهي ابنة ست سنوات فقط؟ لماذا؟ كيف طاوعك قلبك؟ أليس لك أطفال؟”.

وتابعت سارة باكية: ” تعبت من تمثيل دور القوية ولو نظرتم إلى داخل قلبي، لربما سأنام ولا أستيقظ بعدها أبدا، لكنني أهتم بابنتي فقط، وأخاف على ابنتي التي أعشقها وأتحمل أي شيء مُقابل ألا يحدث لها مكروه”.

ومنهارة أيضًا بشأن ابنتها المحجوزة: مو هامني نفسي أنا الي هامني بنتي pic.twitter.com/0SjoIkflpx — WHR (@whrumor) November 13, 2020

وكانت محكمة الجنايات في الكويت قد قضت بالحبس سنتين بحق فاشينستا كويتية وزوجها الوافد وبكفالة قدرها ألف دينار لوقف النفاذ وغرامة 2000 دينار لكل منهما وإبعاد زوجها عن البلاد لقيامهما بأعمال غير لائقة في “سناب شات”.وفق ما أوردت حسابات كويتية موثقة

وبينما لم تُفصح تلك الحسابات عن هوية الفاشينستا توقع مغرّدون أن تكون الفاشينستا الكويتية سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي .

وقبل أيام جرى توقيف سارة الكندري في إطار حملةٍ بدأتها الأجهزة الأمنية في الكويت لملاحقة مشاهير السوشيال ميديا الذين يقومون بخدش الحياء العام سواء من خلال صور أو مقاطع، وتم الإفراج عنها في وقتٍ لاحق.

وأكد مصدر أمني كويتي سابقاً. ان إدارة الآداب العامة وإدارة الجرائم الإلكترونية تتجه الى ضبط العديد من المشاهير الذين يقومون بخدش الحياء العام سواء من خلال صور أو مقاطع. لافتا الى ان هذا يشمل مواطنين ووافدين ومن الجنسين.

وقال ان هناك تعليمات بإبعاد غير الكويتيين الى بلدانهم فورا وبالنسبة للكويتيين فإن الأمر يتراوح بين الاستدعاء والتنبيه والتوقيع على تعهد أو الإحالة للنيابة. وهذا مرهون بحجم التجاوز الذي يتم رصده.

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