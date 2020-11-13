“عيب هالكلام” .. أحلام الشامسي تنفجر غضباً بسبب ما قاله لها مغرّد عن سلطنة عُمان!

“عيب هالكلام”، بهاتين الكلمتين ردّت الفنانة الفنانة الإماراتیة أحلام الشامسي على تغريدة اتهمتها بتقاضي أجر مادي مقابل مشاركتها في أوبریت “عُمان” الغنائي احتفالا بالعید الوطني الخمسین للسلطنة والذي یصادف الـ18 من نوفمبر.

وكتبت تغريدة قالت فيها: “عيب هالكلام هذا العمل اهداء مننا الفنانين لعمان الحبيبه وسلطانها ولم ولن نطالب بدرهم “.

واضافت أحلام الشامسي: “هذا العمل فقط غنيناه وداً وحباً بعمان وسلطانها وشعبها لكم منا التحيه و شعب عُمان حبيب على قلوبنا لا تسيئوا له .كل عام وعمان وسلطانها وشعبه بخير”.

عيب هالكلام هذا العمل اهداء مننا الفنانين لعمان الحبيبه وسلطانها ولم ولن نطالب بدرهم لهذا العمل فقط غنيناه وداً وحباً بعمان وسلطانها وشعبها لكم منا التحيه و شعب عمان حبيب على قلوبنا لا تسيئوا له 🙏🏻💔كل عام وعمان وسلطانها وشعبه بخير https://t.co/KwB946hO8z — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) November 13, 2020

ویشارك في الأوبریت نخبة من نجوم الفن الخلیجي إلى جانب الفنانة أحلام، وھم: الفنان

السعودي محمد عبده، الفنان الكویتي نبیل شعیل والفنان الإماراتي حسین الجسمي،

والفنان الیمني فؤاد عبد الواحد والعُماني طارق المرھون.

وبعد نفي أحلام تقاضيها والفنانين المشاركين في الأوبريت أجراً مادياً حذف صاحب الحساب تغريدته

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وتحتفل سلطنة عمان يوم 18 نوفمبر كلّ عام، بذكرى عيدها الوطني، الذي يحمل في ثناياه

عبق المنجزات الحضارية ومعاني الفخر والولاء على امتداد أرض عُمان.

والعيد الوطني العُماني يعدّ يوماً مميزاً بالنسبة لمواطني سلطنة عُمان، إذ يحتفلون بمحطة

أساسية في تاريخهم الحديث، حفر خلالها السلطان الراحل قابوس أسس بناء جديد لدولتهم.

وبعد مسيرة 49 عاماً، حقق السلطان الراحل ما قال في خطابه التاريخي الأول عام 1970، الذي وعد فيه بإقامة الدولة العصرية، لتشهد الدولة بعدها سلسلة من الإنجازات في كل القطاعات، مع حرصها على الحفاظ على أصالتها وعراقتها وتكريس قيمها واعتزازها بتراثها.

وعرفت عُمان بالوسطيّة والحياد في سياستها الخارجية، وموازنة علاقاتها مع الدول.

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد في يناير 2020، وخلفه السلطان هيثم بن طارق في الحكم، وأكد في اول خطابٍ له أنه سيسير على نهج السلطان الراحل .

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