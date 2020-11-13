مسجد جبيل
مسجد جبيل
الهدهد

“شاهد” لبنانيون “سفلة” يعتدون على إمام مسجد جبيل ويسخرون من القرآن الكريم والآذان!

كتب وطن
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قامت مجموعة من الشبّان في بالإعتداء على مسجد السلطان إبراهيم بن أدهم في جبيل، مركز قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بعدما دخلوا إليه وضربوا مؤذّنه، في حادثة فجرت موجة غضب واسعة.

 

ووفق وسائل إعلام لبنانية، فإنّ هذا العمل ليس الأوّل من نوعه لكنّه هذه المرّة كان لافتًا بعدما تحوّل إلى حفلة سخرية من تلاوة القرآن والآذان أقيمت أمام مدخل المسجد، ثم إعتداء على المؤذّن بالضرب والشتم.

 

وتحت وسم #مسجد_جبيل، عبر اللبنانيون عن غضبهم من الحادثة، مُشبهين ما تعرض له المسجد ومؤذنه بما حدث من إساءة للإسلام في فرنسا، وطالبوا بالقبض على الفاعل واعتذار رسمي للشيخ.

 

هذا وقد استنكر مفتي جبيل الشيخ غسّان اللقّيس الإعتداء الذي وصفه بالغاشم على جامع السلطان إبراهيم بن أدهم قائلاً: “ما نخشاه أن تمتدّ يد الفتنة من فرنسا إلى مدينتنا جبيل ومن ثمّ إلى لبنان”.

 

وأضاف: “جبيل عاصمة الحوار والعيش المشترك ما هكذا يتعامل بعض سكّانها مع قيم الإسلام ومبادئه السمحة”.

 

ودعا اللقّيس كلّ السلطات الأمنيّة “لحماية مساجدنا وجوامعنا في مدينتنا من أيّ إعتداء وأطالبها بتوقيف الجناة والإقتصاص منهم كي يكونوا عبرة لغيرهم”. بحسب تعبيره.

 

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