“شاهد” لبنانيون “سفلة” يعتدون على إمام مسجد جبيل ويسخرون من القرآن الكريم والآذان!

قامت مجموعة من الشبّان في لبنان بالإعتداء على مسجد السلطان إبراهيم بن أدهم في جبيل، مركز قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بعدما دخلوا إليه وضربوا مؤذّنه، في حادثة فجرت موجة غضب واسعة.

ووفق وسائل إعلام لبنانية، فإنّ هذا العمل ليس الأوّل من نوعه لكنّه هذه المرّة كان لافتًا بعدما تحوّل إلى حفلة سخرية من تلاوة القرآن والآذان أقيمت أمام مدخل المسجد، ثم إعتداء على المؤذّن بالضرب والشتم.

وتحت وسم #مسجد_جبيل، عبر اللبنانيون عن غضبهم من الحادثة، مُشبهين ما تعرض له المسجد ومؤذنه بما حدث من إساءة للإسلام في فرنسا، وطالبوا بالقبض على الفاعل واعتذار رسمي للشيخ.

مساجدنا و مشايخنا خط أحمر .. نحنا ب لبنان وليس ب فرنسا #مسجد_جبيل — Ahmadjomaa (@Ahmadj49540258) November 14, 2020

جميع بيوت الله

من مساجد وكنائس

خط أحمر يا ارهابيين

نحنا بلبنان ومش بفرنسا👌

والله يحمي لبنان من الفتنة🙏🖤🥀🇱🇧#مسجد_جبيل — bent lebnane (@bental2arz) November 13, 2020

يا ريت نعرف مين اعتدى على #مسجد_جبيل

حتى اذا كانوا مسيحيي نسكت، واذا كانوا شيعة لنستنكر 😎😂 — charboul (@charboul82) November 14, 2020

مساجدنا و مشايخنا خط أحمر يا ارهابيين .. نحنا بلبنان منا بفرنسا #مسجد_جبيل #إرهابيين pic.twitter.com/DMErztyyk0 — fatimazaidnouraldeen (@Fatimaz200127) November 13, 2020

قامت مجموعة من العنصريين المجرمين بالاعتداء على جامع السلطان ابراهيم في مدينة جبيل وسخروا من الآذان وتلاوة القرآن ثم دخلوا حرم المسجد واعتدوا على المؤذن بالضرب والشتم، ولم تقم السلطات السياسية بأي إجراء ولم تقم الأجهزة الأمنية بأي تحرك وحتى الإعلام يصمت صمت القبور.#مسجد_جبيل pic.twitter.com/cs6oFGNhYL — El_Mida (@Mida04334519) November 13, 2020

#مسجد_جبيل لا يجوز الاعتداء على مؤذن مسجد جبيل وسخريته، والاعتداء عليه شخصياََ بالضرب والشتيمة، الجامع والكنيسة (واحد) وكلمة واحدة وقلب واحد ،قوتنا بوحدتنا وبعيشنا المشترك…

وحدتنا أكبر وأقوى منكن ومن ارهابكن واعتدائكن على المساجد والكنائس يا مجرمين يا سفاحين #مسجد_جبيل pic.twitter.com/pehvGqFrww — NemerAssaf (@NemerAssaf4) November 14, 2020

المطلوب من قوى الأمن الداخلي القبض بأقصى سرعة على المجرمين المعتدين على #مسجد_جبيل و تسليمهم للقضاء المختص قبل أن تفلت الأمور في ردات أفعال أكثرها لن يكون بريء — papatoni (@papatoni6) November 14, 2020

يا ريت نعرف مين اعتدااا

على مسجد جبيل

حتى نعرف ىشو نحكي

ترا اذا كانوا مسيحية نسكت🤫

واذا كانوا شيعة نستنكر 😎😂

واذا كانو سنية ارهاب👌

والله يحمي لبنان من الفتنة 🖤🥀🇱🇧#مسجد_جبيل — bent lebnane (@bental2arz) November 14, 2020

هذا وقد استنكر مفتي جبيل الشيخ غسّان اللقّيس الإعتداء الذي وصفه بالغاشم على جامع السلطان إبراهيم بن أدهم قائلاً: “ما نخشاه أن تمتدّ يد الفتنة من فرنسا إلى مدينتنا جبيل ومن ثمّ إلى لبنان”.

وأضاف: “جبيل عاصمة الحوار والعيش المشترك ما هكذا يتعامل بعض سكّانها مع قيم الإسلام ومبادئه السمحة”.

ودعا اللقّيس كلّ السلطات الأمنيّة “لحماية مساجدنا وجوامعنا في مدينتنا من أيّ إعتداء وأطالبها بتوقيف الجناة والإقتصاص منهم كي يكونوا عبرة لغيرهم”. بحسب تعبيره.

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