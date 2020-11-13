علا الفارس
علا الفارس
الهدهد

“وقتها كنت تجمع ريش الدجاج”.. “شاهد” علا الفارس “تلجم” حساباً سعودياً طلب هذه الصور لها بعدما فضحت أسياده!

كتب وطن
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سخرت الإعلامية الأردنية علا الفارس، مذيعة قناة القطرية، من حساب إخباري عبر “تويتر”، طرح على مُتابعيه سؤالاً يخصها، في محاولة فاشلة لاستفزازها بعد تعليقها على خبر “ تدرس إطلاق سراح ناشطات نسويات”.

 

وكتب حساب “موجز الأخبار” تغريدة كتب فيها: ” مين عنده صورة لعلا فارس قبل فلوس السعودية؟”، في إشارة إلى عملها سابقاً في MBC.

 

فما كان من علا الفارس إلا أن أعادت التغريدة. وعلقت: “حساب أخبار سعودي موثق يتابعه 4 مليون يترك كل شؤون البلاد و يوجه سؤال وجيه للمواطن ”.

 

ثم عادت علا و”لجمت” الحساب بنشر صورة لها من طفولتها وعلقت كاتبة: “تفضل في حضن المربية الخاصة عام 1986، وقتها حضرتك كانت هوايتك تجمع ريش الدجاج اتوقع”.

 

وتابعت: “الحمدلله ما أخذت غير راتبي مقابل جهدي ولا منة لأحد علي وقد غاب عنك أني عملت لمدة عامين دون أن اتقاضى دولار واحدا حبا بالمهنة وتقديرا للفرصة، مودتي واحترامي للشعب السعودي الأصيل لا أنت”.

 

جاء ذلك الهجوم إثر تعليق علا الفارس على خبر “السعودية تدرس إطلاق سراح ناشطات نسويات بينهن لجين الهذلول قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة”. حيث أعادت نشره وعلقت ساخرة: “بركاتك يا ”، ما أثار غضب الناشطين السعوديين ضدها.

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