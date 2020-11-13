طالب الرستاق
طالب الرستاق
الهدهد

“شاهد” طالب عُماني يتحدى الصعاب لإكمال درسه رغم انقطاع خدمة الانترنت ويثير موجة غضب واسعة

كتب وطن
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أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لطالب عُماني وهو يبحث في أعالي الجبال بولاية الرستاق على إشارة لشبكة الانترنت، جدلاً واسعاً وموجة غضب في صفوف المواطنين العمانيين, الامر الذي دفع لإصدار بيان عاجل لتوضيح الأمر.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، طالب من قرية في جبل بولاية الرستاق يلجأ إلى اعتلاء الجبال لالتقاط الإشارة.

 

وقال مصور الفيديو: “هذا الطالب المسكين لديه أون لاين جاء إلى هذا المكان الصعب من أجل استكمال دراسته واللحاق بالحصة الدراسية”، مشيراً إلى أن المكان قاسي ومتعب وأنه جاء إليه رغماً عنه.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو مستنكرين استمرار أزمة وصول الانترنت لبعض القرى والمنازل، الأمر الذي لا يمكن بعض الطلاب من اللحاق بدروسهم التعليمية.

 

بدورها، ردت هيئة تنظيم الاتصالات العمانية، بالقول، إن القرية من ضمن القرى المدرجة في مبادرة آفاق وتتوفر بها خدمة الانترنت الثابت عبر الأقمار الصناعية من شركة أوريدو ويمكنهم التقدم لطلب الخدمة من أوريدو.

 

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة أنها ستعمل على تغطية أهالي القرى المدرجة في مبادرة (آفاق) لتغطية القرى والتجمعات السكانية بخدمات الاتصالات والانترنت عن طريق الأقمار الصناعية بأنه يمكنهم حاليا التقدم بطلب الحصول على الخدمة من الشركة العمانية القطرية للاتصالات.

 

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