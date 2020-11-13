“شاهد” الصورة التي تجاهلها إعلام النظام المصري حينما رفع رئيس وزراء اليونان حذائه في وجه السيسي!

تجاهلت وسائل إعلام النظام المصري صورةً “مهينة” للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه الأخير مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا الأسبوع الماضي.

والتقطت الصورة خلال لقاء جمعهما، حيث ظهر فيها رئيس الوزراء اليوناني يضع رجلاً على رجل بطريقة وصفها ناشطون بأنها “مهينة” وفيها “احتقار” للسيسي، الذي كان يجلس “كطفل مؤدب أمام والده” -حسب وصف المغردين-.

صورة متداولة من لقاء #السيسي مع رئيس وزراء #اليونان في أثينا..

كيف ترى هذه اللقطة؟ pic.twitter.com/uxR3l49eGi — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 13, 2020

وأجرى السيسي مباحثات في أثينا مع رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، وكذلك رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس .

وأكد السيسي أن مصر تقف بجانب اليونان ضد أي “عمليات استفزازية” في شرق المتوسط أو مرتبطة بحدودها البحرية في حدود القوانين والأعراف الدولية.