السيسي في صورة مهينة مع رئيس وزراء اليونان
السيسي في صورة مهينة مع رئيس وزراء اليونان
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“شاهد” الصورة التي تجاهلها إعلام النظام المصري حينما رفع رئيس وزراء اليونان حذائه في وجه السيسي!

كتب وطن
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تجاهلت وسائل إعلام النظام المصري صورةً “مهينة” للرئيس عبدالفتاح خلال لقائه الأخير مع في أثينا الأسبوع الماضي.

والتقطت الصورة خلال لقاء جمعهما، حيث ظهر فيها رئيس الوزراء اليوناني يضع رجلاً على رجل بطريقة وصفها ناشطون بأنها “مهينة” وفيها “احتقار” للسيسي، الذي كان يجلس “كطفل مؤدب أمام والده” -حسب وصف المغردين-.

وأجرى السيسي مباحثات في أثينا مع رئيسة كاترينا ساكيلاروبولو، وكذلك رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس .

وأكد السيسي أن تقف بجانب اليونان ضد أي “عمليات استفزازية” في شرق المتوسط أو مرتبطة بحدودها البحرية في حدود القوانين والأعراف الدولية.

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