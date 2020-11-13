“لأجل عيون زوجته الفاشينستا”.. رجل أعمال كويتي يخون الأمانة ويسرق من عائلته ملايين الدولارات!

يُواجه رجل أعمال كويتي وزوج إحدى الفاشينستات الكويتيات المتورطات بقضية “غسيل أموال المشاهير”، تهمةً خيانة الأمانة وسرقة ملايين الدولارات من عائلته.

وكشف الإعلامي الكويتي عبدالعزيز اليحيى، والذي تخصص في نشر أخبار استدعاء المشاهير والتحقيق معهم مؤخراً، تفاصيل اتهام رجل الأعمال الكويتي الذي لم يكشف اسمه، بتغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”، قال فيها: “حاليا رجل أعمال وهو كذلك زوج فاشينستا متهمة في قضية #مشاهير_غسيل_الأموال معروض على النيابة بتهمة خيانة أمانة وكذلك سرقة مبلغ 12 مليون دينار – مايقارب 39 مليون دولار أمريكي – تخص أموال العائلة”.

وتابع اليحيى: “للعلم هناك قضايا كثير بينه وبين عائلته بدأت منذ زواجه بالفاشينستا لرفضهم الزواج بها”.

حاليا رجل أعمال وهو كذلك زوج فاشينستا متهمة في قضية #مشاهير_غسيل_الأموال معروض على النيابة بتهمة خيانة أمانة وكذلك سرقة مبلغ ١٢ مليون دينار تخص أموال العائلة للعلم هناك قضايا كثير بينه وبين عائلته بدأت منذ زواجه بالفاشينستا لرفضهم الزواج بها — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) November 12, 2020

ولم يورد اليحيى أي معلومات أخرى، لكن المغردون لمحوا في تعليقاتهم إلى أنه رجل الأعمال عبداللطيف الصراف زوج الفاشنيستا فوز الفهد، وهو مالم ينفه اليحيى الذي رد على أحدهم بالقول: “الوحيد اللي لقطها”.

محل الصرافـ ـه؟ — STATE OF KUWAIT (@M7AMMAD__N825) November 12, 2020

الوحيد اللي لقطها 😁 — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) November 12, 2020

تهقى ي فوووووووز بالقضيه وينقض عليها كالفهد — manaf66 (@manaf662) November 12, 2020

عبداللطيف احمد عبداللطيف الصراف وفوز الفهد واكبر منه ب ٨ سنوات هيه وشكله راح تخليه على الحديد — nono (@nmedo200) November 13, 2020

انت فاهم غلط !!

عبداللطيف الصراف هو اللي سرق اموال عائلته

واهله مشتكين عليه

من البدايه اهله مقاطعينه وزعلانين منه !!

وهو عاد بتصرفاته وقله تربيته سرق الملايين من حسابهم وحولها له !! — إيـرام ☪ (@hnix91) November 13, 2020

وعلقت فوز الفهد سابقاً على الزج باسمها من بين 10 مشاهير في الكويت في قضية “غسيل الأموال”، حيث أورد اسمها بعض رواد التواصل الاجتماعي، وعبّرت عن استيائها من الوصول لهذا الوضع.

وقالت فوز الفهد في مقطع بثتها على انستجرام: “يا جماعة هدوا الله يعني حرام في كلام قاعد ينقال يعني حرام خافوا ربكم عيب.. ناس تقط ليل نهار خمس ست سنين أخشي.. حرام والله حرام والله عندكم ناس تحبوهم عندكم عيال عندكم بنات والله عيب.. ملينا.. جد ملينا خلاص”.

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وأردفت: “65 كيلو خلاص وإحنا طيوبين وحبوبين .. شو هالحكي الفاضي والله حشا مافيا ولا منو .. شو السالفة والناس يالله.. شنو ترا يمكن ما صار شيء تطقوها في بطن المشاهير كل ما سات سالفة مشاهير”.

وتابعت:”خلاص إذا أحد مسوي شيء في قانون واللي عليه شيء في قانون واللي ما عليه شيء في قانون خلاص .. بس جد وبعد هذا نو كومنت”.

#فوز_الفهد تطمئن متابعينها بعد ان ظهر اسمها ضمن المتهمين بغسل الأموال: " بأذن الله داخله نظيفة وبأذن الله طالعة نظيفة" #غسيل_الفاشينستات pic.twitter.com/BEe3cQhXPQ — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) July 27, 2020

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بنبأ القبض على ما يقرب من 10 مشاهير بالكويت من الفاشينيستات وأشهر المعلنين عبر وسائل التواصل، بعدما أحالتهم النيابة العامة بتهمة غسيل الأموال؛ إلى جهاز أمن الدولة العليا للكشف عن مصدر ثرواتهم الضخمة.

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