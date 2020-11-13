فوز الفهد
فوز الفهد
حياتنا

“لأجل عيون زوجته الفاشينستا”.. رجل أعمال كويتي يخون الأمانة ويسرق من عائلته ملايين الدولارات!

كتب وطن
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يُواجه رجل أعمال كويتي وزوج إحدى الفاشينستات الكويتيات المتورطات بقضية “غسيل أموال المشاهير”، تهمةً خيانة الأمانة وسرقة ملايين الدولارات من عائلته.

 

وكشف الإعلامي الكويتي ، والذي تخصص في نشر أخبار استدعاء المشاهير والتحقيق معهم مؤخراً، تفاصيل اتهام رجل الأعمال الكويتي الذي لم يكشف اسمه، بتغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”، قال فيها: “حاليا رجل أعمال وهو كذلك زوج فاشينستا متهمة في قضية #مشاهير_غسيل_الأموال معروض على النيابة بتهمة خيانة أمانة وكذلك سرقة مبلغ 12 مليون دينار – مايقارب 39 مليون دولار أمريكي –  تخص أموال العائلة”.

 

وتابع اليحيى: “للعلم هناك قضايا كثير بينه وبين عائلته بدأت منذ زواجه بالفاشينستا لرفضهم الزواج بها”.

 

ولم يورد اليحيى أي معلومات أخرى، لكن المغردون لمحوا في تعليقاتهم إلى أنه رجل الأعمال زوج الفاشنيستا ، وهو مالم ينفه اليحيى الذي رد على أحدهم بالقول: “الوحيد اللي لقطها”.

 

وعلقت فوز الفهد سابقاً على الزج باسمها من بين 10 مشاهير في في قضية “غسيل الأموال”، حيث أورد اسمها بعض رواد التواصل الاجتماعي، وعبّرت عن استيائها من الوصول لهذا الوضع.

 

وقالت فوز الفهد في مقطع بثتها على انستجرام: “يا جماعة هدوا الله يعني حرام في كلام قاعد ينقال يعني حرام خافوا ربكم عيب.. ناس تقط ليل نهار خمس ست سنين أخشي.. حرام والله حرام والله عندكم ناس تحبوهم عندكم عيال عندكم بنات والله عيب.. ملينا.. جد ملينا خلاص”.

 

وأردفت: “65 كيلو خلاص وإحنا طيوبين وحبوبين .. شو هالحكي الفاضي والله حشا مافيا ولا منو .. شو السالفة والناس يالله.. شنو ترا يمكن ما صار شيء تطقوها في بطن المشاهير كل ما سات سالفة مشاهير”.

 

وتابعت:”خلاص إذا أحد مسوي شيء في قانون واللي عليه شيء في قانون واللي ما عليه شيء في قانون خلاص .. بس جد وبعد هذا نو كومنت”.

 

 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بنبأ القبض على ما يقرب من 10 مشاهير بالكويت من الفاشينيستات وأشهر المعلنين عبر وسائل التواصل، بعدما أحالتهم بتهمة غسيل الأموال؛ إلى جهاز أمن الدولة العليا للكشف عن مصدر ثرواتهم الضخمة.

 

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