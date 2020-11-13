كشف رئيس الوزراء الباكستاني، عمر خان، عن ضغوط مورست على بلاده من دول وصفها بالصديقة لبلاده من أجل الاعتراف بإسرائيل وإعلان تطبيع العلاقات مع تل أبيب على غرار اتفاقيات الإمارات والبحرين والسودان.

وقال عمر خان، في تصريحات صحفية، إن بلاده تعرضت لضغوط للاعتراف بإسرائيل من دول صديقة، مضيفاً: “لن نعترف دون تسوية ترضي الفلسطينيين”.

#عاجل | رئيس وزراء #باكستان: تعرضنا لضغوط للاعتراف بإسرائيل من دول صديقة ولن نعترف دون تسوية ترضي الفلسطينيين #إسرائيل #فلسطين — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 13, 2020

وأضاف عمر خان: “هناك أمور تتعلق بالدول التي اعترفت بإسرائيل لن نتناولها لأنها صديقة ولا

نريد الإساءة لها”.

#عاجل | رئيس وزراء #باكستان: هناك أمور تتعلق بالدول التي اعترفت بإسرائيل لن نتناولها لأنها صديقة ولا نريد الإساءة لها — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 13, 2020

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الجدير ذكره، أن الضغوط الإماراتية التي مورست على السودان افضت لإعلان التطبيع مع إسرائيل الشهر الماضي، فيما قدمت السعودية اتفاق التطبيع مع البحرين كهدية لإسرائيل وأمريكا، الأمر الذي اعتبر بمثابة اقتراب تطبيع المملكة مع تل أبيب.

وفي وقت سابق، تعاملت باكستان بحذر مع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، واكتفت باعتباره أنه “تطور سيكون له تداعيات شاملة وواسعة. حيث قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، الجمعة، أن اتفاقية التطبيع سيكون لها “تداعيات شاملة وواسعة.

وأكد البيان أن رئيس الوزراء الباكستاني ملتزم بشكل حازم بتحقيق كامل حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك

حق تقرير المصير، مشددًا أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يعتبر أولوية بالنسبة لباكستان.

وأوضح البيان أن باكستان تدعم حل الدولتين بشكل يتناسب مع قرارات الأمم المتحدة ومنظمة

التعاون الإسلامي والقانون الدولي من أجل سلام شامل ودائم وعادل.

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