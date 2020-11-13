رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس وزراء باكستان
الهدهد

جعل ابن زايد يشد شعره.. رئيس وزراء باكستان يرفض “الانبطاح” ويكشف عن ضغوط مورست عليه للتطبيع!

كتب وطن
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كشف رئيس الوزراء الباكستاني، عمر خان، عن ضغوط مورست على بلاده من دول وصفها بالصديقة لبلاده من أجل الاعتراف بإسرائيل وإعلان تطبيع العلاقات مع تل أبيب على غرار اتفاقيات والبحرين والسودان.

 

وقال عمر خان، في تصريحات صحفية، إن بلاده تعرضت لضغوط للاعتراف بإسرائيل من دول صديقة، مضيفاً: “لن نعترف دون تسوية ترضي الفلسطينيين”.

 

وأضاف عمر خان: “هناك أمور تتعلق بالدول التي اعترفت بإسرائيل لن نتناولها لأنها صديقة ولا
نريد الإساءة لها”.

 

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الجدير ذكره، أن الضغوط الإماراتية التي مورست على السودان افضت لإعلان مع الشهر الماضي، فيما قدمت اتفاق التطبيع مع كهدية لإسرائيل وأمريكا، الأمر الذي اعتبر بمثابة اقتراب تطبيع المملكة مع تل أبيب.

 

وفي وقت سابق، تعاملت باكستان بحذر مع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، واكتفت باعتباره أنه “تطور سيكون له تداعيات شاملة وواسعة. حيث قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، الجمعة، أن اتفاقية التطبيع سيكون لها “تداعيات شاملة وواسعة.

 

وأكد البيان أن رئيس الوزراء الباكستاني ملتزم بشكل حازم بتحقيق كامل حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك
حق تقرير المصير، مشددًا أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يعتبر أولوية بالنسبة لباكستان.

 

وأوضح البيان أن باكستان تدعم حل الدولتين بشكل يتناسب مع قرارات ومنظمة
التعاون الإسلامي والقانون الدولي من أجل سلام شامل ودائم وعادل.

 

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