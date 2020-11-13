مخلوق فضائي في لبنان
مخلوق فضائي في لبنان
حياتنا

بعد انفجار بيروت المدمر.. “شاهد” مخلوق فضائي يظهر في شوارع لبنان ويثير سخرية واسعة!

كتب وطن
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في حادث وصف بالغريب شهدته منطقة الأشرفية بالعاصمة اللبنانية ، أقدم أحد المواطنين على تقمص دور كائن فضائي في ، وذلك سعياً منه لإحداث أجواء من الفرحة والسرور لدى المواطنين.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، المواطن اللبناني وهو يرتدي زياً بلون أخضر ويعمل على إثارة المواطنين بنوع من البهجة ويتحرك بسرعة بين الشوارع والأزقة ويتعلق بأعمدة الإنارة.

 

وتفاعلت الصحف اللبنانية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، مشيرين إلى أن ما قام به المواطن اللبناني فقط لإحداث أجواء مرحة في المنطقة، وتفاعل معه المواطنون بسرور.

 

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الجدير ذكره، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعيش فيه لبنان ظروفاً اقتصادية وسياسية صعبة، خاصة بعد اتخاذ المجلس الأعلى للدفاع قراراً بالعودة إلى الإغلاق العام بمختلف أنحاء الدولة لمدة أسبوعين، بهدف احتواء فيروس كورونا المستجد.

 

وجاء القرار اللبناني الصعب، في ظل أوضاع اقتصادية متردية، بعد التفشي غير المسبوق
لوباء كورونا (كوفيد-19) وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المصابين.

 

وتم إعلان القرار بعد اجتماع للمجلس، الثلاثاء الماضي، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، بناء على توصية اللجنة المعنية بملف كورونا، وذلك بدءا من يوم السبت المقبل حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي، على أن يستثنى مطار رفيق الحريري الدولي وقطاعات حيوية، أهمها تلك المرتبطة بالغذاء والدواء والصحة.

 

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