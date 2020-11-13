القذافي غلب الشيطان في التفكير.. قتل صديقه وانتحل شخصيته لـ 5 سنوات وما خفي أعظم!

نشرت وسائل إعلام مصرية وقائع وتفاصيل ما وصفته بـ”أغرب” و”أبشع” جريمة قتل في مصر، بعدما قام شخص يدعى “قذافي” بقتل صديقه ودفنه داخل شقته وانتحل بعد ذلك شخصيته ليعيش بها 5 سنوات.

وقتل “قذافي” صديقه بعد الاستيلاء على ممتلكاته، مستغلا ًسفره للعمل بإحدى الدول العربية، وإجراء الضحية له توكيل عام بالتصرف في ممتلكاته.

كما قتل المتهم زوجته ودفن الجثتين بشقته في بولاق الدكرور، واستكمل جريمته بانتحال صفة القتيل، والزواج عدة مرات وسرقة زوجاته، حتى تم القبض عليه بتهمة سرقة مصوغات ذهبية خاصة بإحدى زوجاته، ليتم اكتشاف جريمة القتل التي ارتكبها، بعد مرور 5 أعوام على قتل زوجته السابقة وصديقه.

بدأت أحداث الجريمة عندما سافر شاب يدعى “طه” للعمل بإحدى الدول العربية وكون ثروة كبيرة، ووكل صديقا له يدعى “قذافي. ف” للتصرف في ممتلكاته بمصر لثقته الكبيرة به باعتباره صديق الطفولة.

وعندما اكتشف “طه” أن صديقه خان الأمانة، واستولى على ممتلكاته، قرر الحضور إلى مصر لتصفية الخلافات المادية مع صديقه “قذافي”، إلا أن الأخير استدرجه وقتله بوضع السم له، ثم دفن جثته داخل شقته في بولاق الدكرور.

ولم يكتف “قذافي” بقتل صديقه، بل استكمل بالاستيلاء على كافة ممتلكاته، ثم تزوج من فتاة تدعى ” فاطمة “. وقتلها عقب ذلك لسرقتها، ودفن جثتها بمقبرة بذات الشقة التي دفن بها صديقه.

وسافر قذافي عقب ذلك إلى الإسكندرية، وانتحل صفة القتيل، وتزوج من عدة سيدات من بينهن طبيبة، للنصب عليهن وسرقتهن. حتى قرر قتل آخر زوجاته بوضع السم لها في الطعام، ثم اعتدى عليها محاولا قتلها واستولى على مصوغاتها الذهبية. إلا أنها نجت من الموت، وأبلغت رجال المباحث، وصدر حكم قضائي ضده بالسجن وتم القبض عليه.

وخلال حبسه كان أشقاء القتيل “طه” يبحثون عنه بعد اختفائه. وبعد مرور 5 سنوات اكتشفوا أن أحد الأشخاص يحمل اسم شقيقهم المختفي وأن ضده حكماً بالإسكندرية. وبفحص الأمر اكتشفوا أن المتهم المضبوط ينتحل صفة شقيقهم.

أما والد زوجة “قذافي” القتيلة التي اختفت، كان قد حرر محضرا بتغيبها، واتهم الزوج بعد مرور 5 سنوات أنه وراء اختفائها. وبمواجهة المتهم اعترف بقتلها، وقتل صديقه، وأرشد عن مكان دفنهما. وتم استخراج الجثتين، والعثور عليهما هيكلين عظميين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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