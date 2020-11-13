أثار داعية سلفي، موجة من الجدل الواسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فتوى أصدرها تتعلق بعدم جواز قول “إلا الرسول الله”. وهو الشعار الذي رفعه المدافعين عن النبي محمد في وجه المسيئين للنبي محمد مع بداية موجة الرسوم المسيئة للنبي في الدنمارك قبل عدة سنوات وأعيد استخدامه ضد الإساءة الفرنسية الأخيرة.

فتوي الداعية

الداعية المصري المثير للجدل بفتواه، ياسر برهامي، رد على سؤال ورد له من موقع “أنا المسلم”، نصه: “انتشرت في هذه الأيام عبارة: (إلا رسول الله). ونُقل عن بعض أهل العلم عدم جوازها، وعن بعضهم الجواز، فما الصواب في ذلك؟ 2- هل مِن نصرة النبي -صلى الله عليه وسلم- رفع مثل هذا الشعار أو تغيير صورة الفيس ونحوه، من باب: وذلك أضعف الإيمان؟ نفع الله بكم”.

وأجاب برهامي قائلاً في الفتوى المنشورة بتاريخ الخامس من الشهر الجاري: “هذه العبارة ليست جملة مفيدة إلا بتقدير شيءٍ قبلها، وغالبًا المقصود هو: افعلوا أو قولوا ما تقولون مِن عيب، أو سُبُّوا أو استهزئوا بمَن شئتم؛ إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا شك أنها بهذا التقدير لا تجوز؛ فجميع الرسل لا يجوز لأحدٍ أن يسبهم أو يعيبهم أو يستهزئ بهم، وليس محمدا -صلى الله عليه وسلم- فقط، وأي تقدير آخر يمكن فسيشركه فيه جميع الأنبياء والرُّسُل، وبعضها يدخل فيه الصالحون؛ فأنا أرى أنها عبارة لا تصح”.

وتابع: “الأحسن مِن هذه العبارة: نحن نفدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحوها”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استنكارهم لمثل هذه التصريحات التي تخدم

المسيئين للنبي محمد، وتمثل طلباً بعدم نصرة النبي الكريم أو مقاطعة المنتجات الفرنسية،

الأمر الذي اعتبر تطبيلاً للنظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي.

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#لا_حمار_الا_برهامي هي المعنى الحقيقي لقول #الا_برهامي و ذلك بقرينة سياق الواقع المعلوم. — يوسف محمد الشيخ (@yusifalshaikh) November 12, 2020

المعنى واضح جدا و الجميع يعلم ما المقصود إلا ذوي الإعاقة الفكرية امثالكم ممن يضللون ويشككون ولا حول ولا قوة إلا بالله 💔 pic.twitter.com/pY5s8DwHBn — 💕محبة رسول الله💕 (@OumIslem7) November 12, 2020

المعنى واضح بالعبارة ولا يخفى على عاقل … فهي انتصار لسيدنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فلسنا بحاجة الى الفلسفة المصطنعة لهذا البرهامي، فمن أين له أن المعنى الضمني المراد هو السماح بالتهجم على باقي الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم جميعا ؟!! — د. مقداد محمود الطويل (@DrMuqdadMahmood) November 12, 2020

قداسة البابا برهاميوس كاهن الكنيسه النورانيه بالاسكندريه

والانبا تواضروس pic.twitter.com/KfKbsz5lQu — المجد (@Sh70267430) November 12, 2020

من الناحية المنطقية كلامه صحيح. من الناحية الواقعية برهامي بيشتغل بالزمبلك واللي بيلفه الأمن الوطني. — الأستاذ (@ostazzz) November 12, 2020

الجدير ذكره، أن استخدام عبارة “إلا رسول الله” انتشر بين ملايين المسلمين الذين خرجوا في

تظاهرات تستنكر الرسوم المسيئة للرسوم محمد، التي نشرتها صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية،

ثم الإساءات التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام.

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