تحذير من انعكاس التناحر بين ترامب و بايدن على أمن الخليج
تحذير من انعكاس التناحر بين ترامب و بايدن على أمن الخليج
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الأمور تتعقّد .. “النفيسي” ينشر تغريدة “مثيرة” عن خطة ترامب لتوريط “بايدن” والضحية الخليج!

كتب وطن
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حذّر المفكر الكويتي البارز د. من أن ينعكس التناحر بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو على .

وقال “النفيسي” في تغريدة على حسابه في “تويتر” رصدتها “وطن”: “يبدو أن التناحر الظاهر بين وبايدن سيتطور في إتجاه التعقيد .  الخشيه أن ينعكس على أمن في قرارات غير مدروسة قد يتخذها ترمب غايته منها توريط إدارة بايدن في تشابكات تستنزف الأخير إلى حدّ كبير” .

وسبق أنّ حذّر النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة من أن ترامب لن يسلم الحكم قبل تدمير مشروع إيران النووي وان اسرائيل مستعدة لتحمل ردة فعل إيران مقابل تدمير المشروع النووي الإيراني.

وأضاف أن “الخوف ان تنخرط دول خليجية في هذا الصراع الذي لا مصلحة لنا فيه وعليه يجب منع المجنون ترامب من جرنا للحرب والتنسيق مع بايدن من الآن”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، ذكرت أن مسؤولين في البنتاغون لا يستبعدون شن ترامب عمليات عسكرية ضد إيران أو خصوم آخرين كتنظيم “” في أيامه الأخيرة بالسلطة.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين في البنتاغون أعربوا عن “تخوفهم من إمكانية شن ترامب عمليات عسكرية علنية أو سرية”. مشيرةً إلى أن زملاء وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر، يرون أنه “لا يتمتع بقدرة للرد على أي مواقف متطرفة قد تصدر من ترامب”.

وكان ترامب قد أقال وزير الدفاع مارك إسبر، مستخدماً على ما يبدو شهريه الأخيرين في السلطة بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة في تصفيات الحسابات داخل إدارته.

وعزز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تفوّقه في الانتخابات الرئاسية بعد إعلان وسائل إعلام فوزه بولاية جورجيا، واعترف خصمه الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب بخسارة ولاية أريزونا، وقال إن الوقت وحده كفيل بتحديد هوية الإدارة المقبلة، وذلك بعدما كان يصرّ على فوزه بالانتخابات.

 

 

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