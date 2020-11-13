الأمور تتعقّد .. “النفيسي” ينشر تغريدة “مثيرة” عن خطة ترامب لتوريط “بايدن” والضحية الخليج!

حذّر المفكر الكويتي البارز د.عبدالله النفيسي من أن ينعكس التناحر بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن على أمن الخليج .

وقال “النفيسي” في تغريدة على حسابه في “تويتر” رصدتها “وطن”: “يبدو أن التناحر الظاهر بين ترمب وبايدن سيتطور في إتجاه التعقيد . الخشيه أن ينعكس على أمن الخليج في قرارات غير مدروسة قد يتخذها ترمب غايته منها توريط إدارة بايدن في تشابكات تستنزف الأخير إلى حدّ كبير” .

يبدو أن التناحر الظاهر بين ترمب وبايدن سيتطور في إتجاه التعقيد . الخشيه أن ينعكس على أمن الخليج في قرارات غير مدروسة قد يتخذها ترمب غايته منها توريط إدارة بايدن في تشابكات تستنزف الأخير إلى حدّ كبير . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) November 14, 2020

وسبق أنّ حذّر النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة من أن ترامب لن يسلم الحكم قبل تدمير مشروع إيران النووي وان اسرائيل مستعدة لتحمل ردة فعل إيران مقابل تدمير المشروع النووي الإيراني.

وأضاف أن “الخوف ان تنخرط دول خليجية في هذا الصراع الذي لا مصلحة لنا فيه وعليه يجب منع المجنون ترامب من جرنا للحرب والتنسيق مع بايدن من الآن”.

كنت ولا ازال احذر بان ترامب لن يسلم الحكم قبل تدمير مشروع ايران النووي وان اسرائيل مستعدة لتحمل ردة فعل ايران مقابل تدمير المشروع النووي الايراني .

والخوف ان تنخرط دول خليجية في هذا الصراع الذي لا مصلحة لنا فيه و عليه يجب منع المجنون ترامب من جرنا للحرب والتنسيق مع بايدن من الآن — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 9, 2020

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، ذكرت أن مسؤولين في البنتاغون لا يستبعدون شن ترامب عمليات عسكرية ضد إيران أو خصوم آخرين كتنظيم “داعش” في أيامه الأخيرة بالسلطة.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين في البنتاغون أعربوا عن “تخوفهم من إمكانية شن ترامب عمليات عسكرية علنية أو سرية”. مشيرةً إلى أن زملاء وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر، يرون أنه “لا يتمتع بقدرة للرد على أي مواقف متطرفة قد تصدر من ترامب”.

وكان ترامب قد أقال وزير الدفاع مارك إسبر، مستخدماً على ما يبدو شهريه الأخيرين في السلطة بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة في تصفيات الحسابات داخل إدارته.

وعزز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تفوّقه في الانتخابات الرئاسية بعد إعلان وسائل إعلام فوزه بولاية جورجيا، واعترف خصمه الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب بخسارة ولاية أريزونا، وقال إن الوقت وحده كفيل بتحديد هوية الإدارة المقبلة، وذلك بعدما كان يصرّ على فوزه بالانتخابات.