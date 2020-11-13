الراقصة لورديانا
الراقصة لورديانا
حياتنا

“أخذوها لحم ورموها عظم”.. عُمر كمال وحمو بيكا يصدمان الراقصة “لورديانا” وهذا ما فعلاه بها وأثار ضجة!

كتب وطن
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فاجأ مطربي المهرجانات وحمو بيكا، الجمهور بقرار استبعادهما الراقصة البرازيلية “”، من كليب “إنتي معلمة”، بعد أيام فقط من إعلان مشاركتها.

 

وكتب عُمر كمال عبر “انستجرام” منشوراً رصدته “وطن” قال فيه: “استجابة ليكم هنزل أغنية ((أنتى معلمة )) من غير الفنانة الاستعراضية / لورديانا ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني”.

 

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من جهتها، اتهمت لورديانا عُمر كمال وحمو بيكا باستغلالها بعد أن تصدرت التريند لأسابيع في ، وقالت في تصريحات صحفية: “عمر كمال استغل التريند الخاص بي لعمل دعاية لنفسه وللأغنية، وليس لديهم نقوداً لعمل أي شيء”.

 

وتابعت: “عمر كمال اتفق معي على الكليب بمبلغ رمزي، ثمن عشاء في مطعم سمك، وأخذت وقتها نصف المبلغ فقط، والآن تفاجأ فقط أن الجمهور سيغضب؟”.

 

وظهر المطربان الشعبيان وعمر كمال بفيديو وهما يؤديان وصلة رقص مع لورديانا، ماعرضهما لموجة انتقادات.

 

ونشر كمال الفيديو حينها عبر “انستجرام” مرفقاً بتعليق “أنتى معلمة” وهي اسم أغنية “ديو” تُعد أحدث أعمال المغنيين المصريين، فيما ظهرت لورديانا التي سبق وأن أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر برقصة عفوية، وهي ترقص بصحبتهما على أنغام هذه الأغنية الجديدة.

 

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