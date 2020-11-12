العنود العيسى تنشر صور فخذيها عارية بناء على طلب أحد المتابعين
العنود العيسى تنشر صور فخذيها عارية بناء على طلب أحد المتابعين
حياتنا

متابع يطلب من السعودية العنود العيسى التعري وتصوير هذا الجزء من جسدها .. ففلعت ولم تُخيّب ظنّه!

كتب وطن
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استجابت لطلب “وقح” من أحد متابعيها على حسابها في .

وطلب المتابع من “العنود” ان تقوم بتصوير فخذيها له. وقال في رسالته لها: “صوري فخوذك أحسها كبيرة”.

وبالفعل، استجاب الفتاة السعودية لطلب الشاب، وقامت بتصوير فخذيها عاريتين له، ونشرت الصورة، الأمر الذي أثار ضجةً واسعةً بين متابعيها، الذي دعوها للتوقف عن نشر صورها العارية.

وتبلغ العنود عيسى من العمر (25 عامًا)، وتقيم في أمريكا بعد ابتعاثها كطالبة، وتعمل في مجال الموضة.

وقبل ايام نشرت “العنود” فيديو مُخل بالآداب وهي عارية. وبررت فعلتها المشينة بأنها لم تقصد، وتم نشر الفيديو عن طريق الخطأ.

وسبق أن أظهرت العنود عيسى مؤخرتها بشكل كامل دون ستر أو غطاء.

وتتعمد العنود العيسى إثارة الجدل بأفعالها وصورها الجريئة، فنشرت سابقاً صوراً أظهرت خلالها علامات التقبيل من حبيبها على رقبتها، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة بما فعلته، كما تظهر دائماً بملابسها الداخلية فقط وتتحدث بأمور خادشة للحياء.

 

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