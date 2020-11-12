ماذا يحدث في الأردن؟.. “شاهد” اشتباكات مسلحة وحرب شوارع والسلطات تستنفر بعد خروج الأمر عن السيطرة

أظهرت مقاطع فيديو صادمة قادمة من الأردن، اشتباكات مسلحة وحالة فوضى كبيرة وشغب في بعض شوارع الأردن استدعت تدخل أمني عاجل بعد خروج الوضع عن السيطرة.

هذا واندلعت عصر الخميس، أعمال شغب عند “متصرفية لواء الرمثا”، إثر اعتراض أحد المرشحين للانتخابات على عدم فوزه بالنتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب.

النظام المختبيء في القصر عمد الى اخقاء خوفه وتوتره من خلال فرض الإنتخابات غير المناسبة في التوقيت غير المناسب.. بهدف التغطية على الفراغ!!! مواجهات مسلحة في الرمثا… #الاردن#الشعب_يريد_اسقاط_النظام pic.twitter.com/OwPB1tzPTB — Mudar Zahran مضر زهران (@Mudar_Zahran) November 12, 2020

وأحرق محتجون الإطارات بوسط الشارع وأغلقوه بالحجارة وحاويات القمامة، فيما تدخلت الأجهزة الأمنية للحيلولة دون استمرار أعمال الشغب.

وأطلق رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لتفرقة المحتجين.

واليوم الخميس، أعلن الأمن العام استدعاء 9 مرشحين ممن نجحوا بالانتخابات النيابية، على إثر ارتكاب مخالفات وخرق حظر التجول الشامل بإقامتهم إحتفالات جماهيرية.

وبحسب مصدر أمني تم التحقيق معهم حول المخالفات والتجاوزات التي أظهرتها فيديوهات متداولة .

وأضاف المصدر الأمني أن المرشحين التسعة تم التحقيق معهم وتكفيلهم، وسيتم صباح الأحد عرضهم على المدعي العام المختص.

وفي سياق آخر هنأ رئيس الوزراء الاسبق والعين سمير الرفاعي، الخميس، الفائزين بانتخابات مجلس النواب التاسع عشر. لكنه انتقد الاحتفال بفوزهم في ظل جائحة كورونا والحظر الشامل لمواجهة تفشيها.

وكتب “الرفاعي” عبر صفحته الرسمية على تويتر” أبارك للفائزين، لكن إن كان نصف ما نراه صحيحا فقد تحول الإنجاز إلى مشهد محزن. لا بل مصيبة وإهانة للمواطن ودولة القانون تقف المؤسسات أمامها بلا حراك يذكر”.

أبارك للفائزين، لكن إن كان نصف ما نراه صحيحا فقد تحول الإنجاز إلى مشهد محزن، لا بل مصيبة وإهانة للمواطن ودولة القانون تقف المؤسسات أمامها بلا حراك يذكر. شوارع مكتظة بالمخالفين، ويبدو أن حظر الأردنيين الملتزمين بالقانون هو لحمايتهم من الرصاص لا من الوباء! المطلوب إجراءات لا بيانات — Samir Al-Rifai. سمير زيد الرفاعي (@SamirAlRifai) November 11, 2020

وأضاف في تغريدته “شوارع مكتظة بالمخالفين، ويبدو أن حظر الأردنيين الملتزمين بالقانون هو لحمايتهم من الرصاص لا من الوباء!”.

وقال الرفاعي إن “المطلوب إجراءات لا بيانات”.

وتتوالى انتقادات الشارع الأردني لمظاهر الاحتفال بفوز الناخبين في الأردن وما تخللها من مخالفة للقانون وخرق لحظر التجول الشامل في العديد من مناطق المملكة.

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