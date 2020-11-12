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ماذا يحدث في الأردن؟.. “شاهد” اشتباكات مسلحة وحرب شوارع والسلطات تستنفر بعد خروج الأمر عن السيطرة

كتب وطن
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أظهرت مقاطع فيديو صادمة قادمة من ، مسلحة وحالة فوضى كبيرة وشغب في بعض شوارع الأردن استدعت تدخل أمني عاجل بعد خروج الوضع عن السيطرة.

 

هذا واندلعت عصر الخميس، أعمال شغب عند “متصرفية لواء الرمثا”، إثر اعتراض أحد المرشحين للانتخابات على عدم فوزه بالنتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب.

 

 

وأحرق محتجون الإطارات بوسط الشارع وأغلقوه بالحجارة وحاويات القمامة، فيما تدخلت الأجهزة الأمنية للحيلولة دون استمرار أعمال الشغب.

 

وأطلق رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لتفرقة المحتجين.

 

واليوم الخميس، أعلن الأمن العام استدعاء 9 مرشحين ممن نجحوا بالانتخابات النيابية، على إثر ارتكاب مخالفات وخرق حظر التجول الشامل بإقامتهم إحتفالات جماهيرية.

 

وبحسب مصدر أمني تم التحقيق معهم حول المخالفات والتجاوزات التي أظهرتها فيديوهات متداولة .

 

وأضاف المصدر الأمني أن المرشحين التسعة تم التحقيق معهم وتكفيلهم، وسيتم صباح الأحد عرضهم على المدعي العام المختص.

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وفي سياق آخر هنأ رئيس الوزراء الاسبق والعين سمير الرفاعي، الخميس، الفائزين بانتخابات مجلس النواب التاسع عشر. لكنه انتقد الاحتفال بفوزهم في ظل جائحة كورونا والحظر الشامل لمواجهة تفشيها.

 

وكتب “الرفاعي” عبر صفحته الرسمية على تويتر” أبارك للفائزين، لكن إن كان نصف ما نراه صحيحا فقد تحول الإنجاز إلى مشهد محزن. لا بل مصيبة وإهانة للمواطن ودولة القانون تقف المؤسسات أمامها بلا حراك يذكر”.

 

 

وأضاف في تغريدته “شوارع مكتظة بالمخالفين، ويبدو أن حظر الأردنيين الملتزمين بالقانون هو لحمايتهم من الرصاص لا من الوباء!”.

 

وقال الرفاعي إن “المطلوب إجراءات لا بيانات”.

 

وتتوالى انتقادات الشارع الأردني لمظاهر الاحتفال بفوز الناخبين في الأردن وما تخللها من مخالفة للقانون وخرق لحظر التجول الشامل في العديد من مناطق المملكة.

 

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