مؤشرات صحية “مُبشرة” بشأن الفيروس القاتل في سلطنة عمان و”السعيدي” يكشف خطة اللقاح وأصحاب الأولوية

في مؤشرات صحية مبشرة بشأن وضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليستمر بذلك مؤشر الانخفاض بعدد الحالات المصابة لليوم الثاني على التوالي.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (119442).

وبلغ اجمالي عدد الوفيات (1326) حالة، وذلك بعد تسجيل 5 وفاة جديدة بكورونا، اليوم الخميس 12 نوفمبر.

هذا وأكدت الوزارة أن (110050) حالة قد تماثلت للشفاء، لتصبح نسبة التعافي في السلطنة 92%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 35 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 318 والمنومين في العناية المركزة 135.

خطة اللقاح

من جانبه كشف الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني، أن السلطنة تسعى للحصول على لقاحات تكفي 40% من السكان في المرحلة الأولى، ونتمنى أن نحصل على دفعة من اللقاحات قبل نهاية العام الجاري.

وأشار أن مقدموا الخدمات الأساسية في الخطوط الأمامية وموظفي المنافذ الحدودية وذوي الأمراض المزمنة وكبار السن لهم الأولوية في الحصول على اللقاح.

هذا وأهابت وزارة الصحة في سلطنة عمان بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنُّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

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