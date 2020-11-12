لا تصدقوا الخبر.. مغرد قطري يكشف تفاصيل “محرجة” عن هجوم محطة جازان وهذا ما جرى الليلة الماضية

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الجمعة، عن اندلاع حريق بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان وذلك بعد تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما جماعة “أنصار الله”.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، إن الحريق اندلع في الخراطيم العائمة في المنصة، وقد تم التعامل مع الحريق حسب القواعد المُتبعة، لافتا إلى عدم وقوع أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

#عاجل

مصدر مسؤول في #وزارة_الطاقة: التعامل مع الحريق الذي اندلع بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان عقب تدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، ولم تحدث، ولله الحمد، أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح.https://t.co/D89MiJwz1P#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 12, 2020

وأكد المصدر السعودي في تصريحه إدانة المملكة للهجوم وأن “هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية”.

مخطط اعدته الاستخبارات السعودية..

ومن جانبه شكك مغرد قطري شهير بالرواية السعودية، كاشفاً عن مخطط اعده جهاز الاستخبارات السعودية لتبرير التقارب السعودي الاسرائيلي، لافتاً إلى أن اندلاع حريق في منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية بجازان محض أكاذيب.

عاجل | وزارة الطاقة #السعودية: حريق #جازان نتج عن عملية تدمير زورقين مفخخين مسيّرين أطلقهما الحوثيون — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) November 12, 2020

وقال المغرد القطري “بوغانم”: “لا تصدقون الخبر .. نهائيا” نهائيا” نهائيا” .. الفعل مدبر من قبل الاستخبارات السعودية نفس قصة القنصل الفرنسي”، مشيراً إلى أن وتيرة الأحداث ارتفعت بعد فوز الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وأضاف “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، أن جميع تلك الأحداث مؤشرات لتقارب سعودي إسرائيلي، متابعاً: “الحوثي مجرد .. شمااااعه “.

لا .. تصدقون الخبر .. نهائيا" نهائيا" نهائيا" ..

الفعل مدبر من قبل الاستخبارات السعوديه

نفس قصة القنصل الفرنسي ..

وارتفعت وتيرة الاحداث بعد فوز بايدن

وجميعها مؤشرات لتقارب سعودي اسرائيلي

والحوثي مجرد .. شمااااعه .. https://t.co/S1fsNJc1tY — بوغانم (@abughanim73) November 12, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة “بوغانم” محذرين من حدث خطير يحضر له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القريب العاجل.

بوغانم ليش كل مايطلع ولي عهدهم في خطاب او قاب قوسين اصلاحات تصير تفجيرات او اعمال ارهابيه اعتقادي المتواضع انه شخص يحب ان يكون محور الحديث وان شوفوا انا تكلمت وهاجمونا الاعداء والا شرايك ؟ — Ali AL-Hamadi علي الحمادي (@AliAlhamadii) November 12, 2020

عذر اقبح من ذنب حتى ابرر سبب التطبيع هو بسبب هزيمتي كدولة امام مليشا ! — فـــهــ ـد (@fahadq801) November 12, 2020

الاحداث تتسارع يا بوغانم بطريقة مخيفة, كانه في شي كبير تجهزله السعودية و هي غير مستعدة له و الدليلة الطريقة المتصابية التي تدير بها التسويق الاعلامي لهذا الحدث .لله يستر — Panaché (@Panach16) November 12, 2020

هم بيطبعون والاعلام الاسرائيلي يمدح ويطبل لهم

طييب روحو واذلفو طبعو

لازم هالمسخره اللي قاعدين يسونها

تفجير واتهام والإخوان إرهابيين — بوتركي (@bo_trki974) November 12, 2020

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد ذكرت أن قيادة القوات المشتركة للتحالف بقيادة السعودية قامت “باعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد أطلقتهما جماعة الحوثي من محافظة الحديدة

كما أعلنت قناة الإخبارية السعودية، الخميس، أن قوات التحالف اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقهما الحوثيون المتحالفون مع إيران باتجاه السعودية.

الجدير ذكره، أن تقارير إعلامية دولية وإسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن قرب التطبيع السعودي الإسرائيلي، الأمر الذي أكده في أكثر من مناسبة الرئيس الأمريكي الخاسر دونالد ترامب، مشدداً على أن الرياض في طريقها للتطبيع مع تل أبيب.

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