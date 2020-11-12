حريق في السعودية
حريق في السعودية
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لا تصدقوا الخبر.. مغرد قطري يكشف تفاصيل “محرجة” عن هجوم محطة جازان وهذا ما جرى الليلة الماضية

كتب وطن
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أعلنت وزارة الطاقة ، اليوم الجمعة، عن اندلاع حريق بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في وذلك بعد تدمير مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما جماعة “أنصار الله”.

 

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، إن الحريق اندلع في الخراطيم العائمة في المنصة، وقد تم التعامل مع الحريق حسب القواعد المُتبعة، لافتا إلى عدم وقوع أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد المصدر السعودي في تصريحه إدانة المملكة للهجوم وأن “هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية”.

 

مخطط اعدته الاستخبارات السعودية..

ومن جانبه شكك مغرد قطري شهير بالرواية السعودية، كاشفاً عن مخطط اعده جهاز الاستخبارات السعودية لتبرير التقارب السعودي الاسرائيلي، لافتاً إلى أن اندلاع حريق في منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية بجازان محض أكاذيب.

 

وقال المغرد القطري “”: “لا تصدقون الخبر .. نهائيا” نهائيا” نهائيا” .. الفعل مدبر من قبل الاستخبارات السعودية نفس قصة القنصل الفرنسي”، مشيراً إلى أن وتيرة الأحداث ارتفعت بعد فوز الرئيس الأمريكي الجديد .

 

وأضاف “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، أن جميع تلك الأحداث مؤشرات لتقارب سعودي إسرائيلي، متابعاً: “ مجرد .. شمااااعه “.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة “بوغانم” محذرين من حدث خطير يحضر له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القريب العاجل.

 

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد ذكرت أن قيادة القوات المشتركة للتحالف بقيادة السعودية قامت “باعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد أطلقتهما جماعة الحوثي من محافظة الحديدة

 

كما أعلنت قناة الإخبارية السعودية، الخميس، أن قوات التحالف اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقهما الحوثيون المتحالفون مع إيران باتجاه السعودية.

 

الجدير ذكره، أن تقارير إعلامية دولية وإسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن قرب التطبيع السعودي الإسرائيلي، الأمر الذي أكده في أكثر من مناسبة الرئيس الأمريكي الخاسر ، مشدداً على أن في طريقها للتطبيع مع تل أبيب.

 

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