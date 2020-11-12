“لا استثناء لأحد” .. العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غاضب مما شاهده بعد الانتخابات النيابية ويتوعد

عبّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين عن غضبه من “المظاهر المؤسفة” التي شهدتها مناطق متفرقة من البعض بعد العملية الانتخابية.

واعتبر الملك الأردني في تغريدة رصدتها “وطن” ان تلك المظاهر “خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي”.

وقال: “نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد”.

المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي. نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 12, 2020

وشهدت بعض مناطق المملكة قطع طرقات، ومواجهات بين مناصري مرشحين خسروا في الانتخابات النيابية وقوى الامن تخللها احراق إطارات مطاطية، في مقابل تجمعات حاشدة لأنصار مرشحين فازوا، شهدت إطلاقاً كثيفاً للرصاص في الهواء .

وأعلن الأمن العام الأردني استدعاء 9 مرشحين ممن نجحوا بالانتخابات النيابية، على إثر ارتكاب مخالفات وخرق حظر التجول الشامل بإقامتهم إحتفالات جماهيرية.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت فرض حظر تجول شامل لمدة 4 أيام عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية منعا لإقامة أي مظاهر احتفالية بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

وتوقعت لجنة الاوبئة الأردنية ارتفاعاً كبيراً في اعداد الإصابات بفيروس كورونا بسبب الاختلاط الكبير خلال الانتخابات والاحتفالات التي تلتها .