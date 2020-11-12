في الليل.. “شاهد” ما فعلته مواطنة إماراتية فوق أهرامات الجيزة يثير تفاعل النشطاء

تفاعل ناشطون بمواقع التواصل مع المواطنة الإماراتية شيخة أحمد، عضو فريق الإمارات للسيدات للقفز بالمظلات، عقب إعلانها تنفيذ قفزة مظلية من أعلى أهرامات الجيزة بمصر ونشرها صور الحدث.

وقالت شيخة أحمد بحسب موقع “الإمارات اليوم” إنها سعيدة بتحقيق حلمها قبل أيام بالقفز من أعلى أهرامات الجيزة في مصر، حاملة علم الإمارات، وإنها تخطط الآن للقفز من أعلى قمة في العالم «إيفرست».

وكانت شيخة أحمد قد قفزت حاملة علم الإمارات من على علو 15 ألف قدم من الأهرامات، وهي المهمة التي تأجلت لأشهر طويلة بسبب الإجراءات المرتبطة بجائحة «كورونا».

وقالت شيخة في تصريحات للصحيفة الإماراتية: “تحقق حلمي بعد القفز من أهرامات الجيزة، وأخطط العام المقبل لكي أكون أول إماراتية تقفز بعلم الإمارات من أعلى قمة «إيفرست» الأعلى في العالم”

هذا وأكدت عضو فريق الإمارات للسيدات للقفز بالمظلات، أن القفزة في مصر جرت في ظروف جيدة، وأنها تمت ليلاً، مشيرة إلى أنها لم تواجه أي صعوبة خلال عملية القفز، وحتى الهبوط.

وأضافت: «أشعر بالفخر كوني سجلت اسمي كأول مظلية إماراتية تقفز بعلم الإمارات فوق أهرامات مصر، وهذا الحدث يعد من أجمل التجارب التي قمت بها في حياتي».

وتابعت: «أتقدم بالشكر لمنظمي الحدث في مصر، خصوصاً (سكاي دايف مصر)، نظير الجهود التي قاموا بها لتسهيل مهمتي، وأسهمت في نجاح الحدث وخروجه بشكل مميز، كما أتقدم بالشكر لكل من شجعني وساندني، ووقف معي حتى تحقق حلمي”.

وأكدت أنه أثناء القفز، كان معها مصور يقوم بتصوير القفزة أولاً بأول، وكشفت أنها استخدمت مظلة تتوافر فيها كل إجراءات الأمان والسلامة.

ويشار إلى أنه قبل أيام انطلق مهرجان القفز بالمظلات والمسمى “اقفز كأنك فرعون” فى نسخته الثالثة بحضور العشرات من القافزين من مختلف الدول، قرب أهرامات الجيزة.

وشارك في المهرجان 90 مظليًا يمثلون 19دولة من كافة أنحاء العالم، لم تمنعهم جائحة كورونا من المشاركة.

ورياضة القفز بالمظلات هي رياضة يتابعها الملايين حول العالم.

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